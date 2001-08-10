Тихоокеанское
информационное агентство
10 Января 2020
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13:13, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На ЖД переезде в поронайском селе Олень ограничат движение

В связи с плановыми путевыми ремонтными работами в пятницу, 10 января, будет ограничено движение автомобилей на железнодорожном переезде у села Олень Поронайского района (312 км автодороги Южно-Сахалинск – Оха). С 9.00 до 16.00 сахалинского времени проезд по нему будет перекрываться на половине проезжей части.

- Руководство Дальневосточной железной дороги просит водителей принять во внимание эту информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами, - отмечают в компании.

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