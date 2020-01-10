Два моста закроют на реконструкцию в Южно-Сахалинске
Масштабные ремонтные работы с сегодняшнего дня, 10 января стартуют на улице Ленина на участке от Сахалинской до заезда на оптово-торговую базу (Украинская, 72) областного центра. В рамках муниципального контракта будут капитально отремонтированы два автомобильных моста и проезжая часть, передает администрация города.
С утра 10 января для движения транспорта будет закрыт мост через реку Рогатку (район Пенсионного фонда), а с 12 января — мост через реку Красносельскую (в районе здания №13). На время действия ограничений для объезда рядом с указанными участками (с западной стороны) были возведены временные мосты. Соответствующие дорожные знаки установлены. Для пешеходов организован обход с восточной стороны ремонтируемого участка в районе Пенсионного фонда.
В мэрии отмечают, после реконструкции дорога и мосты будут расширены до четырех полос.
Кроме того, с весны 2020 года подрядная организация - ООО «Востокдорстрой» - в рамках капитального ремонта улицы Ленина приступит к замене инженерных сетей и дорожного полотна. Работы будут проводиться участками. О планируемых перекрытиях будет дополнительно сообщаться в СМИ.
Полностью строительно-монтажные работы на улице Ленина на участке от Сахалинской до заезда на оптово-торговую базу завершатся до октября 2021 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:51 9 Января Сахалинские борцы завоевали семь медалей на дальневосточном турнире
11:30 9 Января Юных островитян познакомили с Хозяйкой Огня
- 12:02 9 Января Жителей Дальнего научили играть в хоккей
09:30 9 Января Глава Южно-Курильского района побывал на Шикотане с рабочей поездкой
13:30 13 Декабря Последствия циклона устраняют в Сахалинской области
18:00 17 Декабря Сахалинцев приглашают на открытие выставки «Здесь и сейчас»
- 18:00 27 Декабря Синоптики рассказали, какой будет погода на Сахалине и Курилах на Новый год
- 10:30 27 Декабря Маткапитал повысят в Сахалинской области с 1 января
Выбор редакции
- 18:00 10 Января Сахалинским семьям выплатят до миллиона рублей на машину
- 14:24 10 Января Предстоящая неделя на Сахалине и Курилах будет морозной
- 11:00 10 Января Сельским сахалинским учителям выплатят по два миллиона рублей
- 17:15 9 Января Жителям Сахалинской области напоминают о записи в первые классы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?