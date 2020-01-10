Два моста закроют на реконструкцию в Южно-Сахалинске

Масштабные ремонтные работы с сегодняшнего дня, 10 января стартуют на улице Ленина на участке от Сахалинской до заезда на оптово-торговую базу (Украинская, 72) областного центра. В рамках муниципального контракта будут капитально отремонтированы два автомобильных моста и проезжая часть, передает администрация города.

С утра 10 января для движения транспорта будет закрыт мост через реку Рогатку (район Пенсионного фонда), а с 12 января — мост через реку Красносельскую (в районе здания №13). На время действия ограничений для объезда рядом с указанными участками (с западной стороны) были возведены временные мосты. Соответствующие дорожные знаки установлены. Для пешеходов организован обход с восточной стороны ремонтируемого участка в районе Пенсионного фонда.

В мэрии отмечают, после реконструкции дорога и мосты будут расширены до четырех полос.

Кроме того, с весны 2020 года подрядная организация - ООО «Востокдорстрой» - в рамках капитального ремонта улицы Ленина приступит к замене инженерных сетей и дорожного полотна. Работы будут проводиться участками. О планируемых перекрытиях будет дополнительно сообщаться в СМИ.

Полностью строительно-монтажные работы на улице Ленина на участке от Сахалинской до заезда на оптово-торговую базу завершатся до октября 2021 года.