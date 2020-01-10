Сельским сахалинским учителям выплатят по два миллиона рублей
В Сахалинской области сельским учителям выплатят по 2 миллиона рублей. До 2022 года более 70 островных специалистов смогут получить такие выплаты в рамках программы «Земский учитель», сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве.
С начала 2020 года островной регион присоединился к этому федеральному проекту, который стартовал по поручению президента Владимира Путина. Компенсация будет предоставляться при переезде в сельские населенные пункты, поселки городского типа, рабочие поселки и города с населением до 50 тысяч жителей.
– Программа рассчитана на два года. Весомым подспорьем для специалистов, желающих работать на селе, станут единовременные выплаты – 2 миллиона рублей. В этом году островному региону из федерального бюджета выделили средства для единовременных выплат 39 учителям-предметникам, – рассказала министр образования региона Наталья Мурашова.
С 2020 года участвовать в программе могут не только молодые специалисты, но и преподаватели с большим стажем. Требования к «земским учителям» – возраст не старше 45 лет, соответствие квалификационным требованиям, а также готовность работать в выбранном месте не менее 5 лет.
С 10 января начнется прием документов на вакантные должности. Специалисты могут зарегистрироваться и оставить свои заявки на федеральном портале «Земский учитель». Также можно прислать письмо на электронную почту регионального центра оценки качества образования Сахалинской области, который является оператором конкурсного отбора (k.boyko@rcoko65.ru).
Победителей должны определить до 15 мая. Затем, до 15 июня, учителя могут ознакомиться с будущим местом работы, а до 20 июля – заключить со школой трудовой договор. Деньги по программе педагоги получат до 1 декабря 2020 года.
Перечень вакантных должностей и условия конкурсного отбора размещены на официальном сайте областного министерства образования (раздел «Земский учитель»). Также за консультацией по поводу участия в программе можно обратиться по телефону «горячей линии»: 46-59-08, 46-59-07, 55-61-67 (доб. 333).
Проект «Земский учитель» призван решить проблему с нехваткой высококвалифицированных педагогов в малых городах и селах России. Учителя будут использовать денежные средства по своему усмотрению – отчет предоставлять не требуется. С помощью выплат специалисты смогут купить квартиру или дом, приобрести земельный участок и строительные материалы, погасить ипотеку. В случае досрочного прекращения трудового договора педагог должен будет вернуть средства.
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