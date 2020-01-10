В новогодние праздники на Сахалине и Курилах родилось 116 малышей
За первые восемь дней 2020 года в Сахалинской области появились на свет 66 мальчиков и 50 девочек, в том числе две двойни. Для сравнения – в прошлом году на каникулах родилось 117 малышей, а в 2018-ом – 111.
Как рассказали ТИА "Острова" в островном правительстве, к исходу новогодней ночи, в 6 часов, на свет появился первый новорожденный.
– Малыш стал для меня лучшим подарком. Можно сказать, что исполнилось самое заветное желание. Теперь в нашей семье Новый год – двойной праздник, - поделилась молодая мама из Поронайска.
Еще одна сахалинка – Светлана из Ноглик – родила первенца в первые дни наступившего года. Появления сына семья ожидала чуть позднее, но малыш заторопился на свет. Чтобы все прошло благополучно для роженицы и ребенка, привлекли бригаду специалистов.
– Меня заранее госпитализировали в перинатальный центр. Роды прошли благополучно. Я очень рада!, – поделилась молодая мама.
Открытие перинатального центра в Южно-Сахалинске позволило внедрить трехуровневую систему медицинской помощи матерям и детям в области. С помощью электронных сервисов можно вести дистанционный контроль за всеми беременными женщинами на Сахалине и Курилах, проводить консультации, своевременно принимать решения по определению родильного дома – в зависимости от рисков для здоровья будущей мамы и ребенка.
Сегодня для семей с детьми в Сахалинской области действует более 50 мер социальной поддержки. С прошлого года каждому новорожденному сахалинцу вручается подарочный набор с предметами, необходимыми для ухода за малышом.
Все сахалинские семьи при рождении первенца получают 54 444 рубля. Для студенческих семей установлена единовременная выплата при рождении ребенка (57438 рублей), а также ежемесячная – в размере прожиточного минимума (более 16 тысяч рублей).
Всем семьям независимо от доходов предоставляется льгота для обеспечения полноценным питанием беременных женщин и детей до 3 лет. В 2020 году размер этой выплаты – 2 433 рубля (в Курильских районах – 4 867 рублей). Малоимущие семьи при рождении ребенка могут получить до 30 тысяч рублей на приобретение коляски и товаров для новорожденных.
Региональный материнский капитал за первенца мамам в возрасте 19-25 лет составляет 150 тысяч рублей, маткапитал при рождении второго или последующих детей – 204 263 рубля. При одновременном появлении на свет трех и более детей предоставляется 1 миллион рублей на семью.
Кроме того, в островном регионе предусмотрели единовременную выплату на погашение ипотечного кредита, в случае рождения второго ребенка (256 696 рублей). А при появлении на свет третьего или последующих детей семьи могут получить до 2 миллионов рублей на возмещение затрат на покупку или строительство жилья.
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