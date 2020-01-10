Предстоящая неделя на Сахалине и Курилах будет морозной
На предстоящей неделе характер погоды на большей части Сахалина существенно меняться не будет. Небольшой снег пройдет лишь местами и установятся низкие температуры. В северных и центральных районах ночью -20…-25°, в долинах до -35°; днём -8…-13°, на севере до -16°.
Как сообщили в региональном УГМС, в выходные дни через юг Сахалина пройдет неглубокий циклон. Ожидается небольшой и умеренный снег. Температура воздуха ночью -7…-12°, днем -1…-6°. С понедельника по югу установится малоснежная погода и ожидается понижение температур: в ночные часы -9…-14°, в долинах до -22°; днем -3…-8°.
В Южно-Сахалинске в субботу и в воскресенье пройдет небольшой снег, температура ночью -7…-9°, в субботу до -18°, днём -1…-3°.
На севере Курильской гряды в выходные дни погоду определит тихоокеанский циклон, ожидается снег и усиление ветра. В начале рабочей недели погода улучшится.
По югу гряды небольшой снег пройдет лишь местами. Температура -0…-5°.
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