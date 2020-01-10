Южносахалинцев приглашают принять участие в фотокроссе

Центр молодежных инициатив совместно с фотомастерской «Лист» приглашают горожан принять участие в фотокроссе. Он состоится в Южно-Сахалинске 26 января, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ЦМИ.

Фотокросс — это творческое состязание со спортивным азартом для любителей фотографии. За определенное время участникам необходимо выполнить пять заданий (кроссов), сделав по одному снимку на каждую тему, и автопортрет. Команды, не уложившиеся в четыре отведенных часа, получат штрафные баллы.

В фотокроссе могут участвовать как профессионалы, так и любители, как одиночки, так и команды от 2 до 5 человек, где возраст хотя бы одного члена команды должен составлять от 14 до 30 лет. Старт мероприятию будет объявлен в 11:00 в фотомастерской "Лист" (клуб "Альтаир", пр. Мира, 263б). Там же команды получат перечень кроссов.

Оценивать работы южносахалинцев жюри будет по трем основным критериям: техническая сторона съемки, художественность и оригинальность. Также все задания должны быть выполнены на одно устройство - фотоаппарат или смартфон.

Оставить заявку на участие в фотокроссе можно до 24 января, отправив ее на электронный адрес: l.rudeckaya@yuzhno-sakh.ru с пометкой «Фотокросс», по телефону: 8 (4242) 31-26-82 (доб. 10) либо принести ее в бумажном виде по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 31, кабинет №27 (МАУ "Центр молодежных инициатив"). Также зарегистрироваться можно, заполнив специальную форму.

Победители и призеры будут отмечены памятными призами от организаторов и партнеров. Награждение участников состоится в областной научной библиотеке.