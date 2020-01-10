Катки и горки появляются в отдаленных районах Южно-Сахалинска
На новогодних каникулах в официальные аккаунты главы Южно-Сахалинска в социальных сетях поступило множество запросов от пользователей с просьбами обустроить дополнительные места зимнего отдыха для детей. По адресам, которые оставили горожане, Сергей Надсадин выехал лично, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.
Большая часть сообщений жителей областного центра касалась именно отдаленных районов города, так как в центре города ситуация с зимним досугом для детей достаточно комфортная. На сегодняшний день в городе работает 14 катков, в том числе и пользующиеся особой популярностью у населения площадки в городском парке на стадионе «Космос» и у Дома торговли. Здесь даже в будний день многолюдно. Горожане активно занимаются спортом на свежем воздухе. Так, на ледовой площадке у Дома торговли мэр пообщался с детьми и взрослыми. Все отметили хорошее качество льда. Вместе с тем, Сергей Надсадин поручил директору городского парка Виктору Калюжному, под руководством которого ведется содержание в том числе и этого катка, тщательно следить за ледовым покрытием и своевременно его обновлять. Площадка очень востребована у населения и получает только положительные отзывы.
Напомним, что стоимость проката коньков — 150 рублей/час. Обладатели собственных коньков могут проходить на каток бесплатно. Служба проката работает с 11.00 до 20.00 всю неделю, кроме понедельника.
Следующей точкой инспекционной поездки мэра стала территория на улице Украинской. Здесь, рядом с домами №22 и 22а находится хоккейный корт. На новогодних праздниках люди через соцсети попросили мэра посодействовать в заливке катка. Работы начались оперативно: на площадке убран снег, сформированы бортики. Вместе с тем, мэр потребовал от подчиненных ускориться и уже к следующим выходным обустроить здесь полноценный каток для местной детворы и взрослых.
Новое ледовое покрытие в эти дни приобретет и площадка в селе Старорусское. Здесь в рамках инициативного бюджетирования осенью появился хоккейный корт. Люди сами выбрали это спортивное сооружение — в населенном пункте проживает более 60 детей. И далеко не у всех есть возможность регулярно ездить в Южно-Сахалинск, чтобы покататься на коньках.
Новая горка уже появилась в сквере планировочного района Луговое. 4 января местные жители написали мэру о том, что дети катаются здесь на кучах сваленного снега. Оперативно были организованы работы по формированию горки. К ней у Сергея Надсадина возникли вопросы: дети всех возрастов катаются вместе, а это может быть небезопасно. Мэр поручил руководителю территории Александру Пузынину в ближайшие дни обустроить здесь два спуска: для взрослых детей и малышей. А также построить ступеньки для того, чтобы ребятам было удобно подниматься.
- Я благодарен горожанам за обратную связь, за обращения, которые они направляют мне в социальных сетях. Безусловно, мы поддержим поступившие инициативы по обустройству катков и горок, особенно в отдаленных районах городского округа. Соответствующие поручения я дал МБУ «Спортивный город» и департаменту городского хозяйства, чтобы, где это необходимо, они помогли техникой, решили сопутствующие вопросы с ресурсоснабжающими организациями. Моя позиция однозначна — зима в самом разгаре и у детей должны быть места для игр и активного времяпрепровождения на свежем воздухе, - подчеркнул Сергей Надсадин.
Вместе с тем, администрация Южно-Сахалинска призывает горожан беречь городские катки и горки. Во избежание попадания соли, которой посыпают дороги и тротуары, желательно не заходить на лед в уличной обуви. Кроме того, не допускается нахождение на льду детей на санках, ватрушках и ледянках. С мерами безопасности нахождения детей и взрослых на ледовом катке можно ознакомиться на сайте мэрии.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:51 9 Января Сахалинские борцы завоевали семь медалей на дальневосточном турнире
11:30 9 Января Юных островитян познакомили с Хозяйкой Огня
- 12:02 9 Января Жителей Дальнего научили играть в хоккей
09:30 9 Января Глава Южно-Курильского района побывал на Шикотане с рабочей поездкой
13:30 13 Декабря Последствия циклона устраняют в Сахалинской области
18:00 17 Декабря Сахалинцев приглашают на открытие выставки «Здесь и сейчас»
- 18:00 27 Декабря Синоптики рассказали, какой будет погода на Сахалине и Курилах на Новый год
- 10:30 27 Декабря Маткапитал повысят в Сахалинской области с 1 января
Выбор редакции
- 18:00 10 Января Сахалинским семьям выплатят до миллиона рублей на машину
- 14:24 10 Января Предстоящая неделя на Сахалине и Курилах будет морозной
- 11:00 10 Января Сельским сахалинским учителям выплатят по два миллиона рублей
- 17:15 9 Января Жителям Сахалинской области напоминают о записи в первые классы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?