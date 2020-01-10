Катки и горки появляются в отдаленных районах Южно-Сахалинска

На новогодних каникулах в официальные аккаунты главы Южно-Сахалинска в социальных сетях поступило множество запросов от пользователей с просьбами обустроить дополнительные места зимнего отдыха для детей. По адресам, которые оставили горожане, Сергей Надсадин выехал лично, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.

Большая часть сообщений жителей областного центра касалась именно отдаленных районов города, так как в центре города ситуация с зимним досугом для детей достаточно комфортная. На сегодняшний день в городе работает 14 катков, в том числе и пользующиеся особой популярностью у населения площадки в городском парке на стадионе «Космос» и у Дома торговли. Здесь даже в будний день многолюдно. Горожане активно занимаются спортом на свежем воздухе. Так, на ледовой площадке у Дома торговли мэр пообщался с детьми и взрослыми. Все отметили хорошее качество льда. Вместе с тем, Сергей Надсадин поручил директору городского парка Виктору Калюжному, под руководством которого ведется содержание в том числе и этого катка, тщательно следить за ледовым покрытием и своевременно его обновлять. Площадка очень востребована у населения и получает только положительные отзывы.

Напомним, что стоимость проката коньков — 150 рублей/час. Обладатели собственных коньков могут проходить на каток бесплатно. Служба проката работает с 11.00 до 20.00 всю неделю, кроме понедельника.

Следующей точкой инспекционной поездки мэра стала территория на улице Украинской. Здесь, рядом с домами №22 и 22а находится хоккейный корт. На новогодних праздниках люди через соцсети попросили мэра посодействовать в заливке катка. Работы начались оперативно: на площадке убран снег, сформированы бортики. Вместе с тем, мэр потребовал от подчиненных ускориться и уже к следующим выходным обустроить здесь полноценный каток для местной детворы и взрослых.

Новое ледовое покрытие в эти дни приобретет и площадка в селе Старорусское. Здесь в рамках инициативного бюджетирования осенью появился хоккейный корт. Люди сами выбрали это спортивное сооружение — в населенном пункте проживает более 60 детей. И далеко не у всех есть возможность регулярно ездить в Южно-Сахалинск, чтобы покататься на коньках.

Новая горка уже появилась в сквере планировочного района Луговое. 4 января местные жители написали мэру о том, что дети катаются здесь на кучах сваленного снега. Оперативно были организованы работы по формированию горки. К ней у Сергея Надсадина возникли вопросы: дети всех возрастов катаются вместе, а это может быть небезопасно. Мэр поручил руководителю территории Александру Пузынину в ближайшие дни обустроить здесь два спуска: для взрослых детей и малышей. А также построить ступеньки для того, чтобы ребятам было удобно подниматься.

- Я благодарен горожанам за обратную связь, за обращения, которые они направляют мне в социальных сетях. Безусловно, мы поддержим поступившие инициативы по обустройству катков и горок, особенно в отдаленных районах городского округа. Соответствующие поручения я дал МБУ «Спортивный город» и департаменту городского хозяйства, чтобы, где это необходимо, они помогли техникой, решили сопутствующие вопросы с ресурсоснабжающими организациями. Моя позиция однозначна — зима в самом разгаре и у детей должны быть места для игр и активного времяпрепровождения на свежем воздухе, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Вместе с тем, администрация Южно-Сахалинска призывает горожан беречь городские катки и горки. Во избежание попадания соли, которой посыпают дороги и тротуары, желательно не заходить на лед в уличной обуви. Кроме того, не допускается нахождение на льду детей на санках, ватрушках и ледянках. С мерами безопасности нахождения детей и взрослых на ледовом катке можно ознакомиться на сайте мэрии.