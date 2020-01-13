Комиссия проверила воду в Дагинских термальных источниках

Температура в Дагинских термальных источниках отвечает норме. Замеры, проведенные 13 января, показали, что она колеблется от 32 до 38 градусов. Такие данные зафиксировали участники комиссии, экстренно созданной администрацией Ногликского района для обследования популярной достопримечательности. Их подтвердили и жители близлежащего села Горячие Ключи, которые регулярно пользуются источниками в оздоровительных целях, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Дагинское месторождение термоминеральных вод находится на северо-востоке Сахалина, на побережье Ныйского залива Охотского моря. Благоприятные для здоровья человека источники, несмотря на свою популярность среди жителей и гостей региона, несколько десятков лет находились в запущенном состоянии. Установленные ранее сооружения и пешеходные дорожки разрушились.

В 2019 году по решению областных властей после проведения обязательной экологической экспертизы началось благоустройство. На производство работ в рамках первой очереди было выделено 46 миллионов рублей. В результате на территории, где находятся северные источники, строители снесли старые ветхие строения, отсыпали дорогу, сделали освещение, проложили понтонные дорожки, установили над источниками купальные павильоны из поликарбоната.

Между тем, недавно в средствах массовой информации стали распространяться сведения о том, что в результате проведенных работ температура воды понизилась до 10-11 градусов Цельсия, что делает купание невозможным. По поручению губернатора Валерия Лимаренко местные власти оперативно сформировали комиссию, которая отправилась к источникам. Ее участники провели замеры температуры воды в павильонах.

В источнике «Александровский» прибор показал 31,9 градуса Цельсия. «Партизан» - 37,9, «Патриот» - 35,4, а «Пионер» - 38,1 градуса. Замеры температуры в южных источниках «Мечта» и «Молодость» не производились, так как там пока ведутся работы.

– Самая высокая температура воды отмечена в источнике, над которым павильон был смонтирован первым, – подтвердил Алмаз Жигитеков, прораб ООО «Седьмой сезон Архитектура», строительной организации, ведущей работы на источниках. – А самая низкая – в том, где павильон появился последним. Работы еще ведутся. В некоторых павильонах пока отсутствуют двери. Холодный воздух остужает поверхность источников, но стоит воду перемешать, температура повышается.

Жительницы села Горячие Ключи Замфира Леонова, Татьяна Дроздова и Людмила Владимирова, часто пользуются источниками.

– Мы сюда ходим почти каждый день, в том числе и во время работ по обустройству, - сказала Татьяна Дроздова. – И не замечали, чтобы температура снижалась до 10 градусов.

– Замечательно, что нашу достопримечательность стали приводить в порядок, - отметила Замфира Леонова. – По ощущениям, вода если и остыла, то совсем немного – в ванночках, над которыми еще недавно не было домиков.

– Обновленные источники стали очень красивыми и удобными, – считает Людмила Владимирова. – Важно, чтобы гости пользовались ими аккуратно, и эта красота сохранилась надолго.

– При разработке проекта обустройства и проведении работ местные власти делали все, чтобы сохранить уникальный природный объект и создать обстановку, комфортную для жителей и гостей области, – сказала Наталия Пахолкова, руководитель агентства по туризму Сахалинской области. – Напомню, что в 2013 году региональное министерство здравоохранения изучало вопрос использования Дагинских источников в оздоровительных целях. Тогда специалисты пришли к выводу, что наиболее подходящая температура в них должна составлять 30-35 градусов. Поэтому можно сказать, что состояние воды в Дагинских источниках отвечает норме.

Работы в рамках второй очереди, предусматривающие дальнейшее благоустройство, установку ограждения, лавочек и беседок, туалета, отсыпку дороги к источникам в южной части месторождения, планируется завершить к лету.