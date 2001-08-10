Мусоровозы на газе появились в Южно-Сахалинске
Южно-Сахалинск получил 12 мусоровозов на газомоторном топливе. Машины уже поступили в распоряжение обслуживающего предприятия. Сейчас они проходят необходимые процедуры для постановки на учет в ГИБДД. Средства на покупку техники муниципалитету выделили из областного бюджета, сообщили в региональном правительстве.
Новые мусоровозы планируется ввести в работу в ближайшие месяцы. Техника будет работать на газомоторном топливе, что минимизирует вредные выбросы в атмосферу и в три раза удешевит ее эксплуатацию.
– Для нас приобрели машины разных типов. Они обладают возможностью фронтальной и задней загрузки, а также оснащены оборудованием для обслуживания современных заглубленных контейнеров. Это делает использование техники более удобным в городских условиях, – отметил директор МБУ «Зеленый город» Сергей Троян.
По предварительной оценке, новые мусоровозы способны закрыть около четверти необходимого объема по вывозу отходов на территории Южно-Сахалинска. Муниципальное предприятие планирует взаимодействовать с региональным оператором по обслуживанию ряда объектов.
Напомним, областное правительство уделяет особое внимание переводу техники на газ. Власти предлагают автолюбителям переходить на экологически чистое голубое топливо, которое, к слову, дешевле обычного в три раза. При этом затраты автолюбителям планируется компенсировать за счет средств областного бюджета.
Перевод транспорта на голубое топливо невозможен без создания на острове сети газовых заправок. Активная работа в этом направлении начнется уже в этом году. Так, в Южно-Сахалинске откроют вторую стационарную станцию – на пересечении улиц Пуркаева и Железнодорожной. Еще 6 передвижных заправщиков должны заработать в Невельске, Холмске, Долинске, Макарове, Поронайске и Тымовском.
Кроме того, особое внимание региональные власти также будут уделять поставке новых машин, работающих на газомоторном топливе. Такую технику сегодня выпускают практически все российские автозаводы – ГАЗ, «Kамаз», ПАЗ, УАЗ, «Лиаз», КАВЗ, «Урал» и «Лада». Среди иностранных производителей выделяют Hyundai, Iveco, Isuzu, Scania.
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