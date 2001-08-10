Наважья путина разворачивается в Поронайском районе

Предприятия Поронайского района приступили к промыслу наваги в заливе Терпения. Официально зимняя путина стартовала с начала года, но первые уловы были отмечены 13 января. Поронайские предприятия привезли на берег свыше двухсот тонн наваги, что составляет чуть более 5 % от общего допустимого объема добычи. По состоянию на утро 14 января, больше половины добытой рыбы на счету рыбаков СПК РК «Дружба», сообщили в пресс-службе районной администрации.

Всего до конца путины три поронайских предприятия: СПК РК «Дружба», ООО «Поронайский зверосовхоз» и ООО «Поронайский РПЗ», добывающие навагу в заливе Терпения, планируют освоить 3,5 тысячи тонн рыбы. В настоящий момент на территории района сложились благоприятные погодные условия, температурный режим и ледовая обстановка, которые, скорее всего, позитивно скажутся на исходе зимней путины, и рыбакам удастся быстро освоить выделенные квоты.

Как сообщили в РК «Дружба», первая навага, замороженная естественным способом, начнет поступать на прилавки торговых объектов рыболовецкого колхоза с 15 января. Цена за 1 кг ценной рыбы будет составлять 75 рублей.

Стоит отметить, что промысел наваги для личного потребления и хозяйственных нужд начали и коренных малочисленные народы Севера, проживающие на территории муниципалитета. Местные жители из числа КМНС ведут подледный лов наваги пассивным способом на реках Поронай, Кенга и Промысловая. Норма на одного человека составляет 70 кг. Кроме того, подледный лов наваги ведут и рыбаки-любители, которые приезжают в Поронайский район за ценной рыбой со всех уголков Сахалинской области.

Фото: Сергей Брагунец.