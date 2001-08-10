На новогодних каникулах «Горный воздух» встретил в полтора раза больше посетителей, чем в прошлом году. С 1 по 8 января 2020 года на спортивно-туристическом комплексе 30440 гостя совершили 172756 проходов. За этот же период в 2019 году на «Горном воздухе» побывали 20323 человека, которые прошли 106172 раза.

Как рассказали в региональном правительстве, самым оживленным днем на горе стало 5 января – 4600 посетителей. Сегодня на «Горном воздухе» открыто 25 километров трасс, работают современные подъемники, прошлый зимний сезон комплекс встретил с новой входной группой.

– Мы с мужем давно хотели научиться кататься на сноуборде. Еще в прошлом году на Сахалин собирались, но с отпуском не сложилось. В этом году на острове красота – снег, сопки, свежий воздух. Успели не только покататься, а еще и город посмотреть, к морю съездить, – поделилась Алина Баринова из Хабаровска.

Популярностью у сахалинцев и гостей островного региона на праздниках пользовались и другие площадки в Южно-Сахалинске. Туристы приезжали из разных уголков России и зарубежных стран – Японии, Республики Кореи, Канады, Польши, Нидерландов, Австралии.

Местом притяжения на каникулах стал парк Гагарина в областном центре. Около 40 снежных и ледяных фигур, крепость Древней Руси из снега, каток, горки, выставка «Хрустальный вернисаж» – все это привлекло несколько десятков тысяч человек только за первую неделю января.

Также популярностью среди взрослых и детей пользовались ледяные горки на площади Ленина, катки на стадионе «Космос», у «Дома торговли» и на других площадках. Активные выходные на коньках провели более 1,5 тысяч человек.

Аэротрубу посетили почти 2 тысячи человек, базу отдыха на аэродроме «Пушистом» – почти 1,5 тысячи. Здесь можно было поиграть в пейнтбол, поучаствовать в новогодних квестах и мастер-классах, экскурсионных турах на снегоходах.

Сахалинские туроператоры предлагали жителям и гостям региона интересные зимние развлечения. Около тысячи туристов покатались на собачьих упряжках и снегоходах, испытали удачу на рыбалке, совершили восхождения на горы Луга, Юнона, пик Смелый, побывали в походах на мысе Великан, грязевом вулкане.

В южно-сахалинских гостиницах наблюдался рост загрузки номерного фонда – в среднем на 15 процентов в праздничные дни.

Отметим, что губернатор Валерий Лимаренко называет туризм одной из ключевых отраслей экономики региона. В 2019 году острова посетили свыше 300 тысяч туристов из России и зарубежных стран. Более 60 тысяч из них отдали предпочтение лучшему на Дальнем Востоке горнолыжному курорту – «Горный воздух».