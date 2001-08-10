За праздники "Горный Воздух" посетили больше 30 тысяч человек
На новогодних каникулах «Горный воздух» встретил в полтора раза больше посетителей, чем в прошлом году. С 1 по 8 января 2020 года на спортивно-туристическом комплексе 30440 гостя совершили 172756 проходов. За этот же период в 2019 году на «Горном воздухе» побывали 20323 человека, которые прошли 106172 раза.
Как рассказали в региональном правительстве, самым оживленным днем на горе стало 5 января – 4600 посетителей. Сегодня на «Горном воздухе» открыто 25 километров трасс, работают современные подъемники, прошлый зимний сезон комплекс встретил с новой входной группой.
– Мы с мужем давно хотели научиться кататься на сноуборде. Еще в прошлом году на Сахалин собирались, но с отпуском не сложилось. В этом году на острове красота – снег, сопки, свежий воздух. Успели не только покататься, а еще и город посмотреть, к морю съездить, – поделилась Алина Баринова из Хабаровска.
Популярностью у сахалинцев и гостей островного региона на праздниках пользовались и другие площадки в Южно-Сахалинске. Туристы приезжали из разных уголков России и зарубежных стран – Японии, Республики Кореи, Канады, Польши, Нидерландов, Австралии.
Местом притяжения на каникулах стал парк Гагарина в областном центре. Около 40 снежных и ледяных фигур, крепость Древней Руси из снега, каток, горки, выставка «Хрустальный вернисаж» – все это привлекло несколько десятков тысяч человек только за первую неделю января.
Также популярностью среди взрослых и детей пользовались ледяные горки на площади Ленина, катки на стадионе «Космос», у «Дома торговли» и на других площадках. Активные выходные на коньках провели более 1,5 тысяч человек.
Аэротрубу посетили почти 2 тысячи человек, базу отдыха на аэродроме «Пушистом» – почти 1,5 тысячи. Здесь можно было поиграть в пейнтбол, поучаствовать в новогодних квестах и мастер-классах, экскурсионных турах на снегоходах.
Сахалинские туроператоры предлагали жителям и гостям региона интересные зимние развлечения. Около тысячи туристов покатались на собачьих упряжках и снегоходах, испытали удачу на рыбалке, совершили восхождения на горы Луга, Юнона, пик Смелый, побывали в походах на мысе Великан, грязевом вулкане.
В южно-сахалинских гостиницах наблюдался рост загрузки номерного фонда – в среднем на 15 процентов в праздничные дни.
Отметим, что губернатор Валерий Лимаренко называет туризм одной из ключевых отраслей экономики региона. В 2019 году острова посетили свыше 300 тысяч туристов из России и зарубежных стран. Более 60 тысяч из них отдали предпочтение лучшему на Дальнем Востоке горнолыжному курорту – «Горный воздух».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:20 Сегодня Сахалинец стал 12-м на олимпийских играх в Швейцарии
10:00 Сегодня Юные островитяне зимой стали больше травмироваться
- 10:17 Сегодня Представители областного минтранса проверили работу Холмского порта
- 10:41 Сегодня Жителей Южно-Сахалинска приглашают на диспансеризацию
- 10:51 9 Января Сахалинские борцы завоевали семь медалей на дальневосточном турнире
11:30 9 Января Юных островитян познакомили с Хозяйкой Огня
- 17:15 9 Января Жителям Сахалинской области напоминают о записи в первые классы
- 12:02 9 Января Жителей Дальнего научили играть в хоккей
18:00 17 Декабря Сахалинцев приглашают на открытие выставки «Здесь и сейчас»
- 18:00 27 Декабря Синоптики рассказали, какой будет погода на Сахалине и Курилах на Новый год
- 10:30 27 Декабря Маткапитал повысят в Сахалинской области с 1 января
11:00 27 Декабря Вырубку леса в памятнике природы обнаружили сахалинские экологи
Выбор редакции
- 10:30 Вчера Свыше 300 млн рублей задолжали по госконтрактам на Сахалине
- 16:06 13 Января Молодая южносахалинка заплатила сто тысяч за несуществующий фотоаппарат
- 18:00 10 Января Сахалинским семьям выплатят до миллиона рублей на машину
- 14:24 10 Января Предстоящая неделя на Сахалине и Курилах будет морозной
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
- 18:37 27 Ноября Эксперты: в ближайшие 5 лет Курилам прогнозируют туристический рост
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?