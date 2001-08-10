Островитянам расскажут о японском писателе Юкио Мисима

Книжно-иллюстрированная выставка «Последний из самураев» открылась в областной библиотеке сегодня, 14 января.

Как рассказали в пресс-службе СахОУНБ, выставка посвящена жизни и творчеству одного из наиболее значимых японских писателей и драматургов второй половины ХХ века – Юкио Мисима. В этом году исполняется 95 лет со дня рождения писателя. Экспозиция включает в себя произведения автора и его фотографии.

Прожив неполные 46 лет, Мисима успел написать 40 романов, 15 из которых были экранизированы ещё при его жизни, 18 пьес, 20 томов рассказов и столько же литературных эссе. Болезненный мальчик, воспитанный истеричной бабушкой, впоследствии стал сильным мужчиной, талантливым писателем, который прожил яркую жизнь, наполненную эпатажными событиями, и принял смерть самурая.

Выставка продлится до 14 февраля.

Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-47.