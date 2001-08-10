Больше 1,5 тысячи сахалинцев отдохнули в азиатских странах в праздники

За новогодние праздники 1600 сахалинцев отправились на отдых прямыми рейсами в Республику Корею, Японию, Китай и Таиланд. В зимние каникулы 2019 года выехали в теплые страны 1900 человек, а в 2018 году – более 2000, передает пресс-служба сахалинской таможни.

Отмечается и снижение количества воздушных судов, пересекших границу в праздничные дни: 35 самолетов в 2020-м, 42 – в 2019-м, и 52 – в 2018 году.

– Сказалось сокращение новогодних каникул, – говорит и.о. начальника таможенного поста Аэропорт Южно-Сахалинск Галина Калинина. – Чартерные рейсы даже добавились, например, зимой появилось направление на остров Хайнань в Китай, при этом с уходом с рынка авиакомпании «Азиана» стало меньше рейсов в Южную Корею.

Выявлено одно правонарушение пассажиром рейса из Сеула, который не задекларировал манекен для оказания первой медицинской помощи, предназначенный не для личных целей.

На морской границе в праздники также активность несколько снизилась, хотя работа в пунктах пропуска продолжалась. С 1 по 8 января таможенники на Сахалине и в Южно-Курильске оформили 21 морское судно. В прошлом году за этот же период границу пересекло 46 судов. Нарушений таможенных правил на море не было.