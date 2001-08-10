Юные островитяне зимой стали больше травмироваться
Специалисты травматологического отделения детской областной больницы отмечают увеличение числа травм сезонного характера. За две недели каникул на больничные койки попали 30 юных пациентов. Большая часть из них - после неудачного катания на ледяных горках или в несанкционированных местах на тюбингах, пишет пресс-служба регионального минздрава.
- В этом году количество пациентов в стационаре в несколько раз превышает обычное количество, - рассказывает старшая медсестра травматологического отделения Ирина Рудских. – Как правило, к нам в отделение за зимние каникулы попадают 5-6 человек. В этом году количество пострадавших уже достигло трех десятков. Часть ребят доставлено в больницу с сотрясением мозга, другие провели каникулы на больничных койках с переломами ключицы и конечностей. И количество пострадавших пока на спад не идет. В день в отделение поступает по 4-5 человек.
Свою травму семилетний Даниель получил на спортивной площадке во дворе. Мальчик восхищен мастерством воркаутеров и неоднократно наблюдал, как спортсмены выполняют на турнике сложные трюки. В тот раз ребенок решил самостоятельно повторить один из них, но не удержался на перекладине и рухнул вниз. Итог – перелом и длительное лечение в стационаре.
Десятилетнюю Олю на больничную койку привели зимние забавы. Девочка катилась с горки на площади Славы, когда ее «ватрушка» подскочила на кочке и перевернулась. Падение привело к перелому плечевой кости. Теперь, по словам девочки, она несколько раз подумает, прежде чем воспользоваться столь опасным средством передвижения.
Между тем, специалисты регулярно напоминают о рисках катания на «ватрушках». Их опасность в том, что управлять ими нельзя, а при столкновении с преградой пострадавшие могут получить серьезные травмы. В связи с этим специалисты настоятельно просят родителей выбирать безопасные трассы для спуска на тюбинге.
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