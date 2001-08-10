Представители областного минтранса проверили работу Холмского порта

Представители регионального минтранса проверили работу Холмского порта. Посетившая морское предприятие комиссия сегодня проконтролировала осуществление пропускного режима и движения пассажирского автобуса, передает пресс-служба правительства Сахалинской области.

– Прежде всего, мы проверили работу автобуса, который доставляет пассажиров от проходной до причала и обратно. Расписание в целом выдерживается, транспорт регулярно курсирует по территории порта. Перевозки ведутся круглосуточно с 11 января. Автобус выходит в рейсы ежедневно с 7:45 до 17:45, а в остальное время – по заявкам от транспортной компании, – отметил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Эдуард Ри. – Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы возобновить прошлогоднюю схему движения автобуса и перевозить пассажиров к парому прямо из города.

По его словам, большегрузы заезжают в морскую гавань согласно выданным пропускам. Жалоб на работу от водителей не поступило.

Представители областного минтранса намерены и в дальнейшем контролировать работу порта и соблюдение интересов граждан. В частности, в случае возникновения проблем с автобусом и грузоперевозками пассажиров паромов и водителей призывают обращаться к диспетчеру на проходную.