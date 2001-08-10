Жителей Южно-Сахалинска приглашают на диспансеризацию

Пройти базовое обследование в Южно-Сахалинске можно в медицинских учреждениях по месту жительства. Все процедуры бесплатны, а для их прохождения с собой нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Как ТИА "Острова" рассказали в городской мэрии, регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно, а также уменьшает вероятность развития болезней, которые могут привести к инвалидности или смертности. При наличии жалоб или неудовлетворительных анализов пациенту назначают дополнительное обследование, которое будет проводиться в рамках второго этапа диспансеризации.

- Трехлетним периодом диспансеризации может воспользоваться каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста. Если ваш возраст делится на три, значит наступил ваш год диспансеризации. После 40 лет обследование можно проходить ежегодно. Напомним, у работающих южносахалинцев есть возможность взять один оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Работники предпенсионного возраста имеют право на два дня. Организация обязана оплатить эти дни как рабочие, - отметили в администрации.

Пройти диспансеризацию можно в любой день, кроме воскресенья, с 8.00 до 17.00. Для более удобного и комфортного прохождения обследования выделено два специальных дня: среда c 08.00 до 20.00 и суббота с 9.00 до 15.00. В это время работа медучреждений ориентирована на диспансеризацию.