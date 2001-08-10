Тихоокеанское
информационное агентство
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14:56, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Областная кадастровая палата проведет "горячую линию"

В следующий вторник, 21 января региональная кадастровая палата проведет «горячую линию» на тему: «Состав документов для постановки на кадастровый учет, подача документов в электронном виде». Электронная цифровая подпись».

Звонки будут принимать с 10:00 до 11:00 по телефону 8-900-427-27-56, сообщили в палате.

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