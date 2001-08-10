Пешеходный переход оборудовали у ремонтируемого моста в Южно-Сахалинске

Пешеходный переход оборудовали в районе проведения работ по капитальному ремонту автомобильного моста через реку Рогатку (район Пенсионного фонда) в Южно-Сахалинске. Соответствующие дорожные знаки установлены с северной стороны реконструирующегося объекта, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию города.

Пешеходный переход был оборудован по просьбам жителей, в том числе поступивших через социальные сети мэра Южно-Сахалинска и главы области. Данная мера — временная. Знаки будут сняты после завершения строительно-монтажных работ.

Напомним, с 10 января на улицеЛенина на участке от Сахалинской до заезда на оптово-торговую базу (Украинская, 72) стартовали масштабные ремонтные работы. Здесь в рамках муниципального контракта будут капитально отремонтированы два автомобильных моста и проезжая часть. После реконструкции дорога и мосты будут расширены до четырех полос. Полностью строительно-монтажные работы здесь завершатся до октября 2021 года.