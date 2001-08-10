На Сахалине электронные медицинские карты заменят бумажные
Модернизация медицинской информационной системы БАРС стартовала в Сахалинской области. Внедрение нового функционала поможет оптимизировать процесс диспансерного учета в лечебных учреждениях островного региона.
Как сообщили в региональном минздраве, новые сервисы внедрены в цифровую платформу здравоохранения Сахалинской области. Это позволит оптимизировать работу врача, создавать единые регистры пациентов по онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям и организовывать качественное ведение диспансерного наблюдения пациентов из групп риска. До конца января новые компоненты медицинской информационной системы будут протестированы на базе четырех медицинских учреждений - областного онкодиспансера, Сахалинской областной клинической больницы, городской поликлиники №4 Южно-Сахалинска и Корсаковской ЦРБ. А с начала февраля новый функционал заработает во всех лечебных учреждениях области.
- Новый функционал позволяет обеспечить наблюдение за состоянием здоровья граждан, страдающих хроническими заболеваниями, предупредить их осложнения и обострения, - говорит директор сахалинского областного медицинского информационного аналитического центра Геннадий Никитин. - После постановки врачом диагноза, который предполагает диспансерное наблюдение за пациентом, система в автоматически режиме предлагает врачу сформировать план наблюдения с учетом стандартов оказания медицинской помощи, в котором определяется периодичность диспансерных приемов, длительность наблюдения, объем профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. И на протяжении всего плана наблюдения врачу поступают уведомления о том, что пациента следует пригласить на прием или обследование. Таким образом, пациент всегда находится в зоне внимания врача и гарантировано не останется без контроля.
С новым функционалом уже смогли познакомиться специалисты городской поликлиники №4 Южно-Сахалинска. Они уверены, что новый сервис позволит облегчить работу персонала лечебного учреждения и повысить доступность качественного медицинского обслуживания.
- Мы давно нуждаемся в такой системе и структурировании работы с диспансерной группой, - говорит заведующая первым терапевтическим отделением поликлиники №4 города Южно-Сахалинска Наталья Мясникова. - Сегодня учет пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, ведется двумя способами – в информационной системе БАРС и ручным способом, на бумажных носителях. Это очень объемная и трудоемкая работа. Новая система позволит уйти от ручного учета, позволит сэкономить время на оформлении бланков и больше времени уделять пациенту.
Кстати, в текущем году Сахалинская область планирует отказаться от бумажного документооборота в медицинских организациях и полностью перейти на электронную форму взаимодействия с пациентом. Сведения о состоянии здоровья пациентов будут фиксироваться в электронных медкартах, направления на анализы и диагностические процедуры также будут оформляться в электронном виде, а их результаты автоматически будут отправляться врачу. Получить доступ к информации о своем здоровье пациенты смогут через функционал личного кабинета «Мое здоровье» на Единый портал государственных и муниципальных услуг.
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