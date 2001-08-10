Больше 80 первых классов сформируют в Южно-Сахалинске в новом учебном году

В преддверии приемной кампании в первые классы школ на 2020-2021 учебный год, которая стартует 21 января в Южно-Сахалинске, директор департамента образования Анастасия Киктева встретилась с журналистами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

На брифинге она озвучила общую информацию о готовности образовательных учреждений принять первоклассников, напомнила процедуру подачи документов, которая не изменилась, а также рассказала о нововведениях.

Так, в 2020-2021 учебном году в школах городского округа будет сформировано 87 первых классов, которые смогут принять более 2400 учеников. При необходимости будут открыты дополнительные классы. Такая возможность и опыт у муниципалитета есть. К примеру, в прошлом году по итогам приемной кампании были дополнительно организованы еще 5 первых классов. Главная задача администрации Южно-Сахалинска - чтобы 1 сентября за парты сели все дети, кто в этом году должен поступить в первый класс.

Из нововведений - новый федеральный закон, который позволяет братьям и сестрам посещать одну школу (детский сад). Так, с этого года проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

- Это законодательное решение очень актуально, поскольку подобные случаи ежегодно возникают в каждой школе. И ранее был риск при зачислении получить отказ из-за отсутствия вакантных мест, - отметила Анастасия Киктева. - Теперь же при подаче документов родителям необходимо отметить новую льготу и они получат право преимущественного приема в школы, где уже обучаются братья или сестры будущего первоклассника.

Отдельно Анастасия Киктева остановилась на вопросе записи детей в школу в Дальнем, строительство которой завершается в новом микрорайоне. Формирование 1-11-х классов возможно только после сдачи объекта в эксплуатацию и прохождения процедуры лицензирования. Следовательно, в эту приемную кампанию родители могут подавать заявление о зачислении в 1-й класс в школы №19 или №5 (в соответствии с пропиской). В последствии дети по желанию родителей могут быть переведены в новую школу. Для этого родители должны написать отдельное заявление в тех школах, в которые зачислят их детей. Ученики 2-11-х классов также смогут поступить в новую школу по переводу.

В остальном порядок зачисления в первые классы остается прежним. Прием заявлений в электронном виде проводится в два этапа. Основной начнется 21 января в 9.00 и завершится 30 июня 2020 года. Далее с 1 июля на вакантные места в первых классах начнется запись детей, не проживающих на закрепленных за школами территориях. Завершится второй этап приемной кампании 5 сентября.

Предоставление муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» осуществляется на основании личного заявления родителя (законного представителя).

Заявление надо подать в форме электронного документа на портале образовательных услуг Сахалинской области или через портал госуслуг. В обоих случаях обязательно нужно иметь регистрацию на сайте госуслуг. В случае ее отсутствия перед подачей заявления система предложит зарегистрироваться. Регистрацию на портале государственных услуг необходимо завершить подтверждением личности, обратившись с паспортом в один из пунктов подтверждения личности. В администрации города Южно-Сахалинска таких пунктов 15. Список размещен на сайте мэрии.

Также родители (законные представители) могут подать заявление для зачисления в первый класс при личном обращении в образовательное учреждение. В каждой школе организуют рабочее место для подачи заявления через портал. Будет работать оператор, который оформит заявление, если вы не зарегистрированы на сайте госуслуг.

Списки по зачислению формируются на основании зафиксированного времени поступления заявления (час, минута, секунда). Обращаем внимание, что оригиналы документов, необходимых для зачисления, заявитель должен предоставить в общеобразовательную организацию в течение 3 рабочих дней после подачи заявления.

До 17 января площадка работает в тестовом режиме: родители могут потренироваться заполнять заявление о приеме ребенка в первый класс.

Перечень документов, необходимых для подачи заявления, а также пошаговая инструкция размещены на сайте департамента образования. Информация по зачислению представлена на сайтах школ и в самих общеобразовательных учреждениях на информационных стендах. Прием в первые классы ведется по территориальному принципу. Уточнить, за какой школой закреплен определенный адрес, горожане могут на официальном сайте администрации.

В департаменте образования по вопросам приема на обучение в общеобразовательные организации работает телефон «горячей линии» - 312-687 (доб. 3) (вторник, четверг с 14.00 до 17.00).