Островитян приглашают бесплатно обследоваться на рак лёгких
В Сахалинской области в новом году продолжается кампания по выявлению рака легкого. Скрининговая программа в Сахалинской области стартовала в августе прошлого года. За этот период было обследовано 3485 пациентов. Из них выявлено 115 подозрений на злокачественные новообразования, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональный минздрав.
Жительница Южно-Сахалинска Ольга пациенткой онкодиспансера стала неожиданно. О процедуре низкодозовой КТ узнала от знакомой и решила пройти обследование.
- Никаких симптомов не было, - рассказывает она. – Просто решила проверить здоровье. Как оказалось – не зря. В легком выявили новообразование. Во время операции подтвердился злокачественный характер опухоли. Сейчас прохожу лечение. На полное излечение шансы очень хорошие, ведь диагноз был установлен вовремя. То, что я попала на КТ – счастливая случайность. Всем советую выкроить время и проверить свое здоровье. Лучше потратить в свой выходной день полчаса, чем потом лечить запущенную болезнь.
Низкодозовая томография – сегодня самый эффективный способ проверить здоровье легких. Исследование позволяет обнаружить даже небольшие очаги опухоли и занимает 6 минут. Процедура проводится бесплатно - по полису обязательного медицинского страхования.
- Рак легких по-прежнему занимает лидирующее место в мире в структуре смертности, - говорит заведующий центром лучевой диагностики консультативно-диагностического центра Дмитрий Пшекарский. – Поэтому в области продолжается кампания, направленная на ранее выявление онкологии этого органа дыхания. Для проведения исследования на компьютерные томографы устанавливаются специализированные приспособления для снижения лучевой нагрузки - мы до минимума уменьшаем ее дозу, сохраняя при этом качество исследования.
Данные о пациентах с подозрениями на злокачественные новообразования передаются в областной онкодиспансер. Их приглашают на дополнительные обследования, а после консилиум врачей определяет дальнейшую тактику лечения.
- Для лечения рака легких используем разные методы – химиотерапевтические, оперативные, - говорит и.о. заместителя главного врача по лечебной части областного онкодиспансера Эдуард Винарский. – В некоторых случаях выявляется доброкачественный характер опухоли, но часто подтверждается и раковая природа. Каждый пациент проходит дополнительное исследование, чтобы подтвердить или исключить патологию.
Специалисты также отмечают, что некоторые пациенты отказываются от прохождения дополнительного обследования после выявления подозрений на онкологию или игнорируют звонки медицинского персонала. Между тем, чем раньше поставлен диагноз и начато лечение, тем больше у человека шансов на благоприятный прогноз.
Напоминаем, что записаться на обследование можно по телефону 1300.
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