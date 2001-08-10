Проблему нехватки мест в яслях закроют в Сахалинской области в 2021 году
На Сахалине и Курилах в 2021 году полностью закроют проблему нехватки мест в яслях. Ясельные группы смогут посещать все дети островного региона в возрасте от 1,5 до 3 лет. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко, комментируя послание президента РФ Федеральному Собранию.
Владимир Путин подчеркнул, что создание дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования является приоритетным. Решению этого вопроса должно быть уделено самое пристальное внимание в регионах.
В прошедшем году в Сахалинской области появились 293 места для детей до 3-х лет, в этом – планируется создать еще 150.
– Постепенно мы идем к сокращению очереди для ребятишек этого возраста, чтобы к 2021 году обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, – отметил Валерий Лимаренко.
Напомним, в прошлом году в регионе открыли 10 дополнительных групп для детей раннего возраста. Также сегодня продолжается строительство двух детских садов в селах Новое и Ильинское.
Как сообщили в областном правительстве, в связи с прогнозируемым улучшением демографической ситуации до 2024 года на островах создадут 600 дополнительных мест для детей. Из них – 480 появятся за счет строительства новых объектов. Также в Южно-Сахалинске и Корсакове планируют создать 120 новых мест благодаря мерам поддержки малого и среднего бизнеса в сфере дошкольного образования. Им компенсируют часть родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50%, но не более 10 тысяч рублей.
Напомним, накануне президент России озвучил ежегодное послание Федеральному Собранию. В число приоритетных вошли вопросы, касающиеся демографии, улучшения жизни россиян, развития экономики страны и судебной системы. Сразу после оглашения послания Госдума планирует создать рабочую группу по законодательному обеспечению реализации озвученных положений.
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