Юных южносахалинцев научат авиамоделированию

Клуб «Альтаир» центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска приглашает юношей и девушек от 14 до 18 лет на серию лекций «Юный авиатор». Обучающие занятия по авиамоделированию будут проходить под руководством председателя сахалинского совета ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий Ивана Лахно.

Как рассказали в пресс-службе ЦМИ, Иван Лахно - выпускник Харьковского авиационного технического училища по специальности «бортовой техник», выпускник Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского (Москва), работал в должности заместителя командира авиационного полка, участник боевых действий в Афганистане, подполковник в отставке.

Во время лекций южносахалинцы будут изучать историю авиации, конструкцию воздушных судов, в том числе и космических, попробуют себя в моделировании летательных аппаратов и посетят тематические экскурсии.

Занятия будут проходить каждый понедельник в 16:00 на бесплатной основе по адресу: клуб «Альтаир» (пр. Мира, 263б). Дополнительная информация по телефону 8 (4242) 73-34-23.