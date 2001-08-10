Наталья Коршунова: во главу угла в послании президент поставил демографический вопрос

Комплекс мер государственной поддержки, которые предложил президент Владимир Путин, выступая с ежегодным обращением к Федеральному Собранию, можно без преувеличения назвать беспрецедентным, сообщает областное партийное отделение. Такое мнение выразила первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор проекта «Крепкая семья» Наталья Коршунова:

- Глава государства не только поставил масштабные социальные задачи, но и предложил конкретные меры по их решению. Сам факт, что демографический вопрос стал первоочередной темой послания президента, говорит о главном ориентире политики российского государства на данном этапе – о поддержке семьи и детства. Предложенная им система мер социальной поддержки ставит целью помочь семье на всем жизненном пути и теперь охватывает буквально все аспекты - включая рождение детей, обеспечение детскими садами и школами, образование, школьное питание, творческое развитие, лечение и так далее.

Имею в виду прежде всего предложение главы государства продлить действие программы материнского капитала до 2026 года и очередное увеличение его размера. Вместе с региональным маткапиталом семья получит очень существенную помощь для воспитания детей. С этого года увеличится и пособие по беременности и родам. Будет легче и семьям, где воспитываются дети от 3 до 7 лет, на них также будут предусмотрены ежемесячные доплаты. А снижение процентной ставки по ипотеке для молодых семей позволит быстрее решить жилищный вопрос. Не должны быть низкие доходы препятствием для рождения детей.

Отмечу, что с этими очень своевременными инициативами коррелируется серьезная база соцподдержки семей, уже созданная в Сахалинской области. Так, в этом году сахалинские законодатели продлили до 2022 года срок действия норм, предусматривающих такие меры социальной поддержки, как ежемесячная денежная выплата многодетным семьям в случае рождения (или усыновления) третьего ребенка или последующих детей; единовременная выплата при рождении первого ребенка; региональный материнский (семейный) капитал, который составляет более 200 тыс. руб.

Вопросы поддержки семьи, детей мы постоянно держим в фокусе внимания. В прошлом году провели форум партийных проектов, на котором обсуждали, какие можно изыскать дополнительные стимулы для повышения демографии. Например, в ходе встреч с населением молодые мамы часто озвучивали проблему – хотели бы выйти на работу, но не с кем оставить ребенка. Мы рекомендовали на форуме муниципалитетам, мэрам рассмотреть и изыскать возможность открытия при детских садах групп для детей, причем более раннего возраста, начиная с 8 месяцев, чтобы мамы могли возобновить трудовую деятельность. Или возьмем вопрос о питании школьников старших классов, а не только начальных классов, о чем говорил президент в послании. Мы также рассматривали его в прошлом году. Я считаю, что все дети должны иметь право на полноценное, качественное питание. В этом вопросе нашли полную поддержку губернатора Валерия Игоревича Лимаренко, правительства области. Единственно, что пока препятствует полной реализации идеи, - то, что школьные столовые не могут одновременно обеспечить питанием такое большое количество ребят, но мы от этой инициативы не отказываемся, ведь речь идет о здоровье и будущем детей.

Думаю, что инициативы президента – яркий пример того, что проблемы людей услышаны властью, и их решения претворены в жизнь. Считаю, что совместными усилиями - федерального центра и регионов - нам удастся выполнить озвученную президентом задачу: преодолеть демографический провал в стране и к 2024 году коэффициент рождаемости довести до 1,7 вместо нынешних 1,5. Тезисы послания президента Федеральному собранию будут ориентирами в деятельности сахалинских партийцев.