Сахалинская общественная приемная "Единой России" ждет обращений в соцсетях
Общественная приёмная партии "Единая Россия" в Сахалинской области теперь доступна в популярных социальных сетях Вконтакте, Фэйсбук, Одноклассники и Инстаграм. Официальные страницы общественной приемной созданы для налаживания обратной связи с сахалинцами и курильчанами в онлайн-формате, пишет пресс-служба регионального партийного отделения.
Социальные сети сегодня стали неотъемлемой частью жизни современного человека, и зачастую жителю проще именно в соцсетях обратиться к представителям власти со своим вопросом. Тем более что практически у всех губернаторов, министров, депутатов есть свои страницы. Например, губернатор островной области Валерий Лимаренко через свои профили в соцсетях активно отвечает на сообщения жителей, принимает обращения.
За десять лет работы региональная общественная приемная помогла тысячам людей решить разные вопросы: получение жилья, медицинских услуг, социальных выплат, устройство в детские сады. Однако многие жители области до сих пор не знают, что есть такой «посредник» между народом и властью, эффективная площадка быстрой и качественной помощи людям. А кому-то представляется, что обращение в приемную – долгий и трудный процесс.
- Поэтому мы выходим в социальные сети – рассказать о нашей площадке, стать ближе к людям, получать их обращения в режиме онлайн, - подчеркнула руководитель приемной, депутат Сахалинской областной Думы Наталья Захарчук. – Надеюсь, этот новый формат позволит сделать нашу работу еще более эффективной, помочь еще большему количеству жителей в решении их личных вопросов.
Сообщества открыты для всех желающих. Здесь будут регулярно публиковать графики приемов на месяц, анонсы тематических и выездных приемов, информацию о работе с обращениями жителей, в том числе конкретные истории, примеры решения различных вопросов и проблем. Также здесь можно будет оставить свое обращение, написав личное сообщение администратору и указав номер телефона для связи. Все обращения будут переданы в работу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:15 Сегодня Административное здание тушат пожарные в Южно-Сахалинске
- 10:12 Сегодня Вторую смену в сахалинских начальных классах хотят ликвидировать к 2021 году
- 10:30 Сегодня Сахалинская общественная приемная "Единой России" ждет обращений в соцсетях
- 09:38 Сегодня ВТБ предлагает корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
- 14:24 10 Января Предстоящая неделя на Сахалине и Курилах будет морозной
18:00 10 Января Сахалинским семьям выплатят до миллиона рублей на машину
- 14:00 10 Января Свыше 600 южносахалинцев получили травмы в праздники
- 11:55 10 Января Несколько помещений подтопило в южно-сахалинском детском саду "Лучик"
18:00 17 Декабря Сахалинцев приглашают на открытие выставки «Здесь и сейчас»
- 18:00 27 Декабря Синоптики рассказали, какой будет погода на Сахалине и Курилах на Новый год
- 10:30 27 Декабря Маткапитал повысят в Сахалинской области с 1 января
11:00 27 Декабря Вырубку леса в памятнике природы обнаружили сахалинские экологи
Выбор редакции
- 10:12 Сегодня Вторую смену в сахалинских начальных классах хотят ликвидировать к 2021 году
- 15:17 Вчера Двух молодых сахалинцев поймали на контрабанде наркотиков
- 10:30 14 Января Свыше 300 млн рублей задолжали по госконтрактам на Сахалине
- 16:06 13 Января Молодая южносахалинка заплатила сто тысяч за несуществующий фотоаппарат
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
- 18:37 27 Ноября Эксперты: в ближайшие 5 лет Курилам прогнозируют туристический рост
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?