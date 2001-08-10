Общественная приёмная партии "Единая Россия" в Сахалинской области теперь доступна в популярных социальных сетях Вконтакте, Фэйсбук, Одноклассники и Инстаграм. Официальные страницы общественной приемной созданы для налаживания обратной связи с сахалинцами и курильчанами в онлайн-формате, пишет пресс-служба регионального партийного отделения.

Социальные сети сегодня стали неотъемлемой частью жизни современного человека, и зачастую жителю проще именно в соцсетях обратиться к представителям власти со своим вопросом. Тем более что практически у всех губернаторов, министров, депутатов есть свои страницы. Например, губернатор островной области Валерий Лимаренко через свои профили в соцсетях активно отвечает на сообщения жителей, принимает обращения.

За десять лет работы региональная общественная приемная помогла тысячам людей решить разные вопросы: получение жилья, медицинских услуг, социальных выплат, устройство в детские сады. Однако многие жители области до сих пор не знают, что есть такой «посредник» между народом и властью, эффективная площадка быстрой и качественной помощи людям. А кому-то представляется, что обращение в приемную – долгий и трудный процесс.

- Поэтому мы выходим в социальные сети – рассказать о нашей площадке, стать ближе к людям, получать их обращения в режиме онлайн, - подчеркнула руководитель приемной, депутат Сахалинской областной Думы Наталья Захарчук. – Надеюсь, этот новый формат позволит сделать нашу работу еще более эффективной, помочь еще большему количеству жителей в решении их личных вопросов.

Сообщества открыты для всех желающих. Здесь будут регулярно публиковать графики приемов на месяц, анонсы тематических и выездных приемов, информацию о работе с обращениями жителей, в том числе конкретные истории, примеры решения различных вопросов и проблем. Также здесь можно будет оставить свое обращение, написав личное сообщение администратору и указав номер телефона для связи. Все обращения будут переданы в работу.