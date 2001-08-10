Стало известно, где в Южно-Сахалинске будут продавать навагу
В Южно-Сахалинске на период наважьей путины определено 21 торговое место. На них сахалинские рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия по доступным ценам могут реализовать свежевыловленную рыбу. Об этом сообщает мэрия города.
Продажей наваги в областном центре занимаются пять рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий Сахалинской области, получивших соответствующее разрешение: ООО «Алексо», ООО «Тайра-Долинск», ИП Можайский О.В, СПК "Рыболовецкий Колхоз "Дружба", ИП Водяницкий С.П. На этой неделе торговля свежевыловленной и охлажденной навагой осуществляется в следующих местах:
- ул. Пограничная (южнее дома № 26);
- ул. Комсомольская (ТЦ Ковбой);
- севернее строения № 13 по ул. Сахалинской у супермаркета "Столичный";
- пл/р Ново-Александровск, западнее дома № 1 по пер .Железнодорожный;
- северо-западнее строения № 35 по пр. Победы;
- юго-западнее строения № 14 по ул. Украинской;
- пл/р Луговое, севернее дома № 46 по ул. Дружбы;
Сегодня продано около пяти тонн наваги. Стоимость рыбы варьируется от 80 до 100 рублей за килограмм. СПК "Рыболовецкий Колхоз "Дружба" будет реализовывать навагу каждую пятницу на площадке у Дома торговли, 17 января цена за килограмм составит 80 рублей. Наважья путина продлится до 15 марта.
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