Стало известно, где в Южно-Сахалинске будут продавать навагу

В Южно-Сахалинске на период наважьей путины определено 21 торговое место. На них сахалинские рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия по доступным ценам могут реализовать свежевыловленную рыбу. Об этом сообщает мэрия города.

Продажей наваги в областном центре занимаются пять рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий Сахалинской области, получивших соответствующее разрешение: ООО «Алексо», ООО «Тайра-Долинск», ИП Можайский О.В, СПК "Рыболовецкий Колхоз "Дружба", ИП Водяницкий С.П. На этой неделе торговля свежевыловленной и охлажденной навагой осуществляется в следующих местах:

ул. Пограничная (южнее дома № 26); ул. Комсомольская (ТЦ Ковбой); севернее строения № 13 по ул. Сахалинской у супермаркета "Столичный"; пл/р Ново-Александровск, западнее дома № 1 по пер .Железнодорожный; северо-западнее строения № 35 по пр. Победы; юго-западнее строения № 14 по ул. Украинской; пл/р Луговое, севернее дома № 46 по ул. Дружбы;

Сегодня продано около пяти тонн наваги. Стоимость рыбы варьируется от 80 до 100 рублей за килограмм. СПК "Рыболовецкий Колхоз "Дружба" будет реализовывать навагу каждую пятницу на площадке у Дома торговли, 17 января цена за килограмм составит 80 рублей. Наважья путина продлится до 15 марта.