Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2020
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12:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Островитянам расскажут, как бороться с тревожным состоянием

Открытая лекция по психологии на тему «Тревожность как личностная черта и тревожные состояния» состоится в областной библиотеке 23 января. Начало в 18.00, сообщает пресс-служба СахОУНБ.

Лектор рассмотрит понятие «тревожности», разъяснит основные тревожные расстройства, поможет разобраться в причинах возникновения и закрепления тревожности как личностной характеристики и подскажет возможные пути коррекции тревожного состояния.

Лекцию проведет Арина Швецова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Сахалинского государственного университета.

Вход свободный. Справки по телефону 8 (4242) 45-25-22.

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