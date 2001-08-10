Островитянам расскажут, как бороться с тревожным состоянием

Открытая лекция по психологии на тему «Тревожность как личностная черта и тревожные состояния» состоится в областной библиотеке 23 января. Начало в 18.00, сообщает пресс-служба СахОУНБ.

Лектор рассмотрит понятие «тревожности», разъяснит основные тревожные расстройства, поможет разобраться в причинах возникновения и закрепления тревожности как личностной характеристики и подскажет возможные пути коррекции тревожного состояния.

Лекцию проведет Арина Швецова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Сахалинского государственного университета.

Вход свободный. Справки по телефону 8 (4242) 45-25-22.