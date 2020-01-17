Дороги перекроют в Южно-Сахалинске на Крещение

В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию областного центра.

Проезд для автотранспорта закроют по улице Комсомольской от Коммунистического проспекта до улицы Сахалинской с 9.30 до 13.30 19 января. Кроме того, с 20.00 18 января до 13.30 19 января на этом участке будет запрещена остановка транспортных средств по восточной и западное сторонам.

Крестный ход пройдет от Воскресенского собора по улице Комсомольской на север до гостиничного комплекса «Гагарин», а затем проследует по аллее до купели на озере Верхнем и обратно.

Напомним, купель в парке - единственная на территории города, которую муниципалитет готовит ежегодно. Для удобства горожан здесь предусмотрены места для переодевания и дополнительное освещение в темное время суток.