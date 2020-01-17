Дороги перекроют в Южно-Сахалинске на Крещение
В день празднования Крещения Господня, 19 января, в Южно-Сахалинске будет ограничено движение в восточной части города. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию областного центра.
Проезд для автотранспорта закроют по улице Комсомольской от Коммунистического проспекта до улицы Сахалинской с 9.30 до 13.30 19 января. Кроме того, с 20.00 18 января до 13.30 19 января на этом участке будет запрещена остановка транспортных средств по восточной и западное сторонам.
Крестный ход пройдет от Воскресенского собора по улице Комсомольской на север до гостиничного комплекса «Гагарин», а затем проследует по аллее до купели на озере Верхнем и обратно.
Напомним, купель в парке - единственная на территории города, которую муниципалитет готовит ежегодно. Для удобства горожан здесь предусмотрены места для переодевания и дополнительное освещение в темное время суток.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:06 13 Января Молодая южносахалинка заплатила сто тысяч за несуществующий фотоаппарат
- 10:30 14 Января Свыше 300 млн рублей задолжали по госконтрактам на Сахалине
18:00 13 Января Комиссия проверила воду в Дагинских термальных источниках
11:24 14 Января Новой методике обучили сахалинских тренеров по горным лыжам и сноуборду
- 18:00 27 Декабря Синоптики рассказали, какой будет погода на Сахалине и Курилах на Новый год
- 10:30 27 Декабря Маткапитал повысят в Сахалинской области с 1 января
11:00 27 Декабря Вырубку леса в памятнике природы обнаружили сахалинские экологи
10:00 27 Декабря «Сахалинские Акулы» вновь обыграли «Капитана»
Выбор редакции
- 10:12 17 Января Вторую смену в сахалинских начальных классах хотят ликвидировать к 2021 году
- 15:17 16 Января Двух молодых сахалинцев поймали на контрабанде наркотиков
- 10:30 14 Января Свыше 300 млн рублей задолжали по госконтрактам на Сахалине
- 16:06 13 Января Молодая южносахалинка заплатила сто тысяч за несуществующий фотоаппарат
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
- 18:37 27 Ноября Эксперты: в ближайшие 5 лет Курилам прогнозируют туристический рост
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?