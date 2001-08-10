Жителям шикотанских сёл не доставляли квитанции на оплату за вывоз мусора

В рабочей поездке мэра Вячеслава Власенко 14 января на остров Шикотан, участвовала и сотрудница регионального оператора по вывозу мусора из населенных пунктов района. Почему почта не доставляет жителям села Крабозаводского квитанции на оплату за вывоз мусора? В 2019 году у многих шикотанцев за вывоз мусора поступило всего лишь по одной квитанции, такие вопросы задавали жители Крабозаводского чиновнику, сообщает районная администрация.

А тем временем, жители Малокурильского утверждают, что квитанции к ним почта доставляет. Оплату граждане производят. Но их беспокоит то, что за этот год у регионального оператора мало что поменялось в сфере вывоза мусора. Жители, пришедшие на встречу с инспектором РО "Управление по обращению с отходами" Венерой Кошелевой, рассказали, что полигон у них такой же безобразный, контейнера те же самые, старые, их замены не произошло. Сотрудница управления по обращению с отходами заверила островитян, что будет ставить вопрос перед сахалинским руководством о приобретении новых контейнеров. Она постарается решить вопрос и с почтовым отделением, у которого нет бумаги для распечатки квитанций, и не производится оплата почтальонам за доставку.