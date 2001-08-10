Памятник Станиславу Кареву установили в Южно-Курильске

Благодаря инициативе учащихся южно-курильской средней школы, в сквере районного дома культуры был установлен памятный знак. Средства на изготовление бюста, монтаж памятника были выделены из областного бюджета по линии проекта инициативного бюджетирования, часть средств – из местного бюджета, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу районной мэрии.

«В 2018 году при обсуждении инициатив на общешкольном собрании победил проект, посвященный увековечиванию подвига Станислава Александровича Карева. Изначально мы хотели возвести этот памятник на кладбище, привести в порядок могилу. Однако условиями проекта «Молодежный бюджет» не предусмотрены такие работы, поэтому школьники предложили поставить бюст в сквере, где ежедневно проходят люди, чтобы они знали и помнили о подвиге Станислава Карева», – рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе южно-курильской средней школы Оксана Першина.

Станислав Карев в ноябре 1972 года ценою своей жизни защитил людей от вооруженного преступника. Родственники, друзья одноклассники характеризовали Станислава Александровича только с положительной стороны. Он был награжден медалью «За отвагу» посмертно. Ему был 21 год.

В 1973 году Южно-Курильским поссоветом было принято решение назвать именем Карева Станислава Александровича одну из улиц Южно-Курильска, ранее она называлась Нагорной. Заместитель директора школы отметила, что ребята в течение года согласовывали эскизы, выбирали формы и цвета памятного знака, принимали активное участие в реализации проекта. Учащиеся южно-курильской средней школы сделали огромное благородное дело – увековечили память героя.

В этом году школьники начали работу по другим проектам. В рамках бюджета в размере 3 млн рублей в этом году мы планируем реализовать три проекта. Это приобретение мобильного тира и приобретение спортивного оборудования для динамических перемен, тренажеров. А также проект «Школьная библиотека как современный информационный центр». В планах – оборудование библиотеки современными устройствами, чтобы учащиеся могли пользоваться интернетом, находить нужную информацию, работать с ней, распечатывать необходимые сведения», – говорит Оксана Першина.