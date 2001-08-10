Тихоокеанское
информационное агентство
20 Января 2020
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Дороги перекроют в Южно-Сахалинске на Крещение
11:17, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Поезда и автобусы больше не будут ездить по маршруту Южно-Сахалинск - аэропорт Хомутово

C сегодняшнего дня, 20 января, движение поездов и автобусов по маршруту сообщением Южно-Сахалинск — аэропорт Хомутово прекращено. Это связано с отсутствием устойчивого пассажиропотока.

Отменяются поезда под номерами 6017/6018, 6020/6019 и 6022/6021, а также пассажирский автобус (шаттл) маршрута Хомутово — аэропорт, сообщает пассажирская компания "Сахалин".

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