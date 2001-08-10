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11:39, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Специалисты ПФР расскажут сахалинцам об индексации пенсии
Завтра, 21 января, специалисты отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий регионального отделения ПФР проведут телефонную линию по вопросу индексации страховой пенсии.
Как ТИА "Острова" сообщили в учреждении, свои вопросы сахалинцы могут задать с 10:00 до 12:00 по телефонам: 8 (4242) 49-55-42, 49-55-47, 49-55-51, 49-55-68.
Напомним, что размер страховой пенсии по старости определяется суммой стоимости пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты. С 1 января была проведена индексация стоимости пенсионного коэффициента и повышение размера фиксированной выплаты на 6,6%
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