Память рыбаков, погибших 55 лет назад в Беринговом море, почтили в Невельске
В январе 1965 года в сильный шторм попали рыболовные траулеры «Севск», «Себеж», «Нахичевань» Невельского управления тралового флота и судно «Бокситогорск» из Приморского края. Кораблекрушение унесло жизни более 120 человек.
Как рассказали в областном правительстве, отдать дань памяти участникам погибшей промысловой экспедиции пришли десятки сахалинцев – родственники рыбаков, представители органов власти, общественники, курсанты мореходного училища, жители Невельска. Траурная церемония состоялась сегодня в районном Доме культуры имени Невельского.
– От имени губернатора и правительства Сахалинской области хочу передать слова сочувствия и скорби родным и близким погибших в море. 55 лет назад люди просто выполняли свою работу и не подозревали, что встретят такую мощь стихии. Работники рыбной отрасли – одной из важнейших для нашего островного региона – заслуживают глубокого уважения за свой нелегкий труд. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы такие трагедии никогда не повторялись, и мы не теряли человеческие жизни, – сказал первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков.
– Море – это стихия, и иногда человек и техника перед ней бессильны. Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто не смог вернуться домой, и желаем, чтобы впредь рыбаки всегда возвращались к родному берегу, – добавил мэр Невельского района Алексей Шабельник.
Председатель профсоюза работников рыбной промышленности Сахалинской области Леонид Чура – один из очевидцев тех трагических событий. Тогда он работал третьим механиком на судне «Шкипер», шедшим вместе с «Нахичеванью».
– С погодой творилось нечто ужасное. Мороз, снег и сильнейшие волны… И так мы шли всю ночь. Капитан нам прямо сказал по рации: «Хотите жить – идите на палубу, скалывайте лед». Мы все работали там. Люди падали, замерзали, но боролись до последнего. К утру мы вышли из шторма и услышали, что несколько судов не отвечают. Так мы потеряли своих товарищей, – поделился воспоминаниям Леонид Чура. – Потом я еще больше 20 лет проработал на море, но таких штормов не встречал.
В траурной церемонии приняли участие и курсанты Сахалинского морского колледжа.
– Море, как никакая другая стихия, сопряжено с постоянной опасностью. Несмотря на новейшую технику, современные аварийно-спасательные средства, до сих пор в Мировом океане погибают более двух тысяч моряков ежегодно. Сегодня мы, курсанты, чтим память погибших в Беринговом море – родине всех ветров. Обещаем быть достойными приемниками отважных рыбаков Дальнего Востока и с честью преодолевать все трудности морской работы, – сказал будущий моряк Семен Сарачин.
Из Дома культуры церемония переместилась в сквер памяти погибших рыбаков. Здесь состоялся крестный ход, возложение венков и заупокойная лития. Представители власти и жители возложили венки и цветы к мемориалу.
Напомним, 55 лет назад в Беринговом море температура воздуха опустилась ниже 20 градусов, порывы ветра достигали 35 метров в секунду, высота волн поднялась до нескольких метров.
Утром, когда шторм лов утих, с днища перевернутого траулера «Бокситогорск» спасли старшего мастера добычи Анатолия Охрименко. Он сообщил, что всю ночь рыбаки сражались с сильнейшим обледенением. Несмотря на все усилия, судно потеряло управление и перевернулось. Такой же трагичной стала судьба еще трех судов. В течение нескольких недель велись поиски потерпевших бедствие, но в море удалось обнаружить лишь некоторые вещи моряков.
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