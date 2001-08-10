Хинштейн: «ЕР» организует сбор подписей для присвоения звания «Город трудовой доблести»

«Единая Россия» организует сбор подписей в городах-центрах оборонной промышленности для присвоения звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя принятие в первом чтении законопроекта президента России Владимира Путина, которым предлагается установить почетное звание «Город трудовой доблести».

Как рассказали в региональном партийном отделении, законопроектом «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» предлагается присваивать звание городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

«Есть определенная процедура: предложения о присвоении звания будут вносится в органы местного самоуправления гражданами и общественными объединениями, затем рассматриваться органами власти регионов. Они вправе принять решение об обращении к Президенту с ходатайством о присвоении. Поэтому в самое ближайшее время «Единая Россия» организует сбор подписей в городах, которые в тяжелейшие годы войны обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявили трудовой героизм», - пояснил Хинштейн.

Он добавил, что список городов для присвоения звания должен быть составлен к 75-летнему юбилею Великой Победы.

«Секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак уже анонсировал работу Партии по сбору подписей в ходе своего декабрьского визита в Нижегородскую область, отметив, что Нижний Новгород однозначно достоин этого звания. Аналогичную работу мы проведем в Самаре, Екатеринбурге, Челябинске и других городах, которые внесли неоценимый вклад в Победу», – отметил Хинштейн.

Напомним, 16 января Государственная Дума на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект о присвоении звания «Город трудовой доблести». За принятие документа проголосовали 478 депутатов. 14 декабря глава государства внес проект закона в нижнюю палату парламента проект федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Ранее первый замглавы администрации Президента России Сергей Кириенко предложил принять нa федеральном уровне звание «Город трудовой доблести» для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны. Звание будет присваиваться Указом Президента России. Основанием для присвоения может стать награждение предприятий госнаградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы войны.