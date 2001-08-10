61,47|68,21|64,81
14:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Ограничение движения на улице Пуркаева в Южно-Сахалинске продлили
Ремонтные работы по реконструкции коллектора ливневой канализации в районе пересечения улиц Комсомольской и Пуркаева в Южно-Сахалинске продлили до 26 января по техническим причинам. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию города.
Напомним, с 8 января подрядная организация ограничила проезд с юго-западной стороны перекрестка. В связи с этим поворот с запада на юг осуществляется с крайней (третьей) левой полосы улицы Пуркаева. Здесь подрядная организация продолжает работы по реконструкции коллектора ливневой канализации. В случае непогоды график работ может быть незначительно скорректирован.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:05 Сегодня Островные малоимущие семьи будут получать новую выплату
- 09:14 Сегодня Юных сахалинцев приглашают на занятия по легкой атлетике
10:30 Сегодня Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
- 09:39 Сегодня Смирныховец оплатил долги за кредит, чтобы уехать из России
- 10:30 14 Января Свыше 300 млн рублей задолжали по госконтрактам на Сахалине
11:24 14 Января Новой методике обучили сахалинских тренеров по горным лыжам и сноуборду
14:00 16 Января Островитян приглашают бесплатно обследоваться на рак лёгких
14:56 14 Января Наважья путина разворачивается в Поронайском районе
- 18:00 27 Декабря Синоптики рассказали, какой будет погода на Сахалине и Курилах на Новый год
- 10:30 27 Декабря Маткапитал повысят в Сахалинской области с 1 января
11:00 27 Декабря Вырубку леса в памятнике природы обнаружили сахалинские экологи
10:00 27 Декабря «Сахалинские Акулы» вновь обыграли «Капитана»
Выбор редакции
- 10:57 Сегодня Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
- 10:30 Сегодня Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
- 13:16 Вчера Склад контрафактного алкоголя нашли на дачном участке в Южно-Сахалинске
- 09:02 Вчера Память рыбаков, погибших 55 лет назад в Беринговом море, почтили в Невельске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:40 Сегодня
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?