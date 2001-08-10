Тихоокеанское
информационное агентство
21 Января 2020
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Дороги перекроют в Южно-Сахалинске на Крещение
14:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Ограничение движения на улице Пуркаева в Южно-Сахалинске продлили

Ремонтные работы по реконструкции коллектора ливневой канализации в районе пересечения улиц Комсомольской и Пуркаева в Южно-Сахалинске продлили до 26 января по техническим причинам. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию города.

Напомним, с 8 января подрядная организация ограничила проезд с юго-западной стороны перекрестка. В связи с этим поворот с запада на юг осуществляется с крайней (третьей) левой полосы улицы Пуркаева. Здесь подрядная организация продолжает работы по реконструкции коллектора ливневой канализации. В случае непогоды график работ может быть незначительно скорректирован.

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