Почетный гражданин Поронайского отметил юбилей
Почетному гражданину Поронайского городского округа, заслуженному работнику физической культуры и спорта, мастеру спорта СССР по тяжелой атлетике Ивану Михайловичу Тагильцеву исполнилось 80 лет. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу районной администрации.
С юбилеем выдающегося спортсмена, тренера, уважаемого многими поколениями поронайцев, поздравили мэр Поронайского городского округа Александр Радомский и председатель районного собрания Александр Урюпин. Встреча прошла в месте, где Иван Михайлович трудится на протяжении многих лет, в месте, где под его руководством тысячи поронайских мальчишек закалили тело и характер - в зале тяжелой атлетики поронайской спортивной школы.
- Ваш юбилей - значимое событие для всех нас, для всего сахалинского спорта. Вы дали возможность проявить себя огромному количеству тяжелоатлетов, многим дали путевку в жизнь, помогли достигнуть немалых спортивных высот. От всех жителей нашего района выражаем вам благодарность за ваш труд. От всей души желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, профессиональных успехов, ярких побед, - обратился к имениннику Александр Радомский.
Иван Михайлович родился в 1940 году в селе Красный Курыш Красноярского края. В 1949 году вместе с родителями переехал на Сахалин в послевоенный Поронайск. Едва окончив школу, пошел работать. Как вспоминает Иван Михайлович, как-то вечером шел по улице и услышал, как гремит "железо", стало интересно. Оказалось, это был местный спортзал. Занятия тяжелой атлетикой быстро увлекли юношу. Спортивная карьера пошла в гору, когда Иван Михайлович проходил службу в рядах Советской армии. Служил в спортбатальоне, принимал участие в различных соревнованиях, объездил всю страну. Демобилизовался мастером спорта СССР по тяжелой атлетике.
После службы вернулся в родной Поронайск. В 1975 году окончил Хабаровский государственный институт физической культуры. С того времени он бессменный тренер спортивной школы Поронайска. За почти полвека тренерской работы Иван Михайлович привил любовь к спорту тысячам мальчишек. Его воспитанники добивались больших успехов в соревнованиях различного ранга, становились призерами международных соревнований, кандидатами и мастерами спорта по тяжелой атлетике.
- Ко мне ходят ребята разного возраста, начиная с 3 и по 11 классы. Занимаются в секции и девочки. Если сравнивать современных детей с предыдущими поколениями, то могу сказать, что с нынешними ребятами работать непросто. Но, тем не менее, у всех, кто приходит и остается - серьезное отношение к спорту, они понимают, что без труда не будет результата. В тяжелой атлетике залогом успеха является техника, которая оттачивается до совершенства кропотливым трудом, - рассказывает тренер.
В свои 80 лет тренер не забывает и о своей физической форме, ежедневно тренируется. На вопрос: "Чем занимаетесь в свободное время? – отвечает. - Свободного времени нет". Вся его жизнь - работа, работа с детьми и над самим собой.
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