Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
В связи с часто поступающими вопросами министерство здравоохранения Сахалинской области разъясняет порядок записи к узким специалистам. В каком случае пациент может самостоятельно взять талон, а когда необходима предварительная консультация и направление терапевта?
Как рассказали в пресс-службе ведомства, жительница Южно-Сахалинска Евгения Григорьевна к участковому терапевту обратилась с жалобой на болевые ощущения в области поясницы. Врач осмотрела пациентку и отправила на диагностические процедуры. На основании полученных результатов женщину направили к неврологу.
- Я прошла все необходимые для постановки диагноза и составления плана лечения обследования - УЗИ внутренних органов, МРТ, сдала анализ крови, - рассказывает женщина. – На приеме врач ознакомилась с результатами исследования и сразу же назначила лечение, не тратя время на дополнительные манипуляции. Я очень довольна.
Все чаще сахалинские врачи сталкиваются с ситуацией, когда пациенты самостоятельно определяют, на прием к какому профильному специалисту им нужно записаться. Достаточными основаниями для этого человек может посчитать боли в определенной зоне, дискомфорт и другие состояния. Между тем, только специалист при сопоставлении множества параметров может определить действительные показания для направления на тот или иной этап лечения.
- У человека должен быть один лечащий врач, - уверен заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники №2 Южно-Сахалинска Алексей Шишкин. - Он отслеживает состояние здоровья пациента, проводит необходимые исследования и, если это необходимо, направляет его к узкому специалисту – для уточнения диагноза и получения консультации. Такая практика позволит быстро получить помощь тем, кто в ней нуждается.
В большинстве случаев целесообразность консультации и профиль необходимого узкого специалиста определяет участковый врач. Это касается первичного приема таких узких специалистов, как невролог, кардиолог, эндокринолог, лор. Терапевт выявит, действительно ли пациент нуждается в приеме этих специалистов, поскольку некоторые вопросы из смежных областей, разрешимы на первичном приеме, без обращения к врачу узкой специализации. В случае, если человеку такая консультация все же необходима, на первичном приеме будут даны направления на исследования, определен маршрутный лист для выявления всех сопутствующих патологий, чтобы к узкому специалисту пациент пришел подготовленным.
- Что мне делать, если эндокринолог сказал мне приходить каждые полгода на консультацию? Опять записываться к терапевту?, – спрашивает одна из южносахалинок.
Для пациентов с хроническими заболеваниями, состоящих на диспансерном учете, запись через терапевта не требуется. Узкий специалист определяет план наблюдения за конкретным человеком, составляет график приемов и дает направление на консультацию. Более того, с этого года диспансерный учет будет регулироваться через медицинскую информационную систему. Также добавим, что у пациента в любом случае остается возможность записи к врачам указанных четырех специальностей через Госуслуги. Также через электронный портал можно получить талон к остальным специалистам узкого профиля, например, офтальмологу, гинекологу, травматологу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:05 Сегодня Островные малоимущие семьи будут получать новую выплату
- 09:14 Сегодня Юных сахалинцев приглашают на занятия по легкой атлетике
10:30 Сегодня Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
- 09:39 Сегодня Смирныховец оплатил долги за кредит, чтобы уехать из России
- 10:30 14 Января Свыше 300 млн рублей задолжали по госконтрактам на Сахалине
11:24 14 Января Новой методике обучили сахалинских тренеров по горным лыжам и сноуборду
14:00 16 Января Островитян приглашают бесплатно обследоваться на рак лёгких
14:56 14 Января Наважья путина разворачивается в Поронайском районе
- 18:00 27 Декабря Синоптики рассказали, какой будет погода на Сахалине и Курилах на Новый год
- 10:30 27 Декабря Маткапитал повысят в Сахалинской области с 1 января
11:00 27 Декабря Вырубку леса в памятнике природы обнаружили сахалинские экологи
10:00 27 Декабря «Сахалинские Акулы» вновь обыграли «Капитана»
Выбор редакции
- 10:57 Сегодня Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
- 10:30 Сегодня Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
- 13:16 Вчера Склад контрафактного алкоголя нашли на дачном участке в Южно-Сахалинске
- 09:02 Вчера Память рыбаков, погибших 55 лет назад в Беринговом море, почтили в Невельске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:40 Сегодня
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?