Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта

В связи с часто поступающими вопросами министерство здравоохранения Сахалинской области разъясняет порядок записи к узким специалистам. В каком случае пациент может самостоятельно взять талон, а когда необходима предварительная консультация и направление терапевта?

Как рассказали в пресс-службе ведомства, жительница Южно-Сахалинска Евгения Григорьевна к участковому терапевту обратилась с жалобой на болевые ощущения в области поясницы. Врач осмотрела пациентку и отправила на диагностические процедуры. На основании полученных результатов женщину направили к неврологу.

- Я прошла все необходимые для постановки диагноза и составления плана лечения обследования - УЗИ внутренних органов, МРТ, сдала анализ крови, - рассказывает женщина. – На приеме врач ознакомилась с результатами исследования и сразу же назначила лечение, не тратя время на дополнительные манипуляции. Я очень довольна.

Все чаще сахалинские врачи сталкиваются с ситуацией, когда пациенты самостоятельно определяют, на прием к какому профильному специалисту им нужно записаться. Достаточными основаниями для этого человек может посчитать боли в определенной зоне, дискомфорт и другие состояния. Между тем, только специалист при сопоставлении множества параметров может определить действительные показания для направления на тот или иной этап лечения.

- У человека должен быть один лечащий врач, - уверен заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники №2 Южно-Сахалинска Алексей Шишкин. - Он отслеживает состояние здоровья пациента, проводит необходимые исследования и, если это необходимо, направляет его к узкому специалисту – для уточнения диагноза и получения консультации. Такая практика позволит быстро получить помощь тем, кто в ней нуждается.

В большинстве случаев целесообразность консультации и профиль необходимого узкого специалиста определяет участковый врач. Это касается первичного приема таких узких специалистов, как невролог, кардиолог, эндокринолог, лор. Терапевт выявит, действительно ли пациент нуждается в приеме этих специалистов, поскольку некоторые вопросы из смежных областей, разрешимы на первичном приеме, без обращения к врачу узкой специализации. В случае, если человеку такая консультация все же необходима, на первичном приеме будут даны направления на исследования, определен маршрутный лист для выявления всех сопутствующих патологий, чтобы к узкому специалисту пациент пришел подготовленным.

- Что мне делать, если эндокринолог сказал мне приходить каждые полгода на консультацию? Опять записываться к терапевту?, – спрашивает одна из южносахалинок.

Для пациентов с хроническими заболеваниями, состоящих на диспансерном учете, запись через терапевта не требуется. Узкий специалист определяет план наблюдения за конкретным человеком, составляет график приемов и дает направление на консультацию. Более того, с этого года диспансерный учет будет регулироваться через медицинскую информационную систему. Также добавим, что у пациента в любом случае остается возможность записи к врачам указанных четырех специальностей через Госуслуги. Также через электронный портал можно получить талон к остальным специалистам узкого профиля, например, офтальмологу, гинекологу, травматологу.