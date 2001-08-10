Жители Дальнего стали меньше жаловаться на некачественную воду

Вопрос о качественном водоснабжении в новом микрорайоне Дальнего подняли во время пресс-конференции главы Сахалинской области Валерия Лимаренко накануне. Как отметили в МКП «Городской водоканал», ранее эта проблема действительно была актуальна, однако с конца прошлого года ситуация стабилизировалась, пишет администрация областного центра.

Напомним, в 2019-м муниципалитетом был реализован первый этап мероприятий по улучшению качества водоснабжения нового микрорайона. С 7 ноября в Дальнем запущен соответствующий всем современным нормам и стандартам новый дублирующий водопровод, протяженностью около 1,5 км. Вода в микрорайон теперь поступает из общегородской сети.

За более чем 2 месяца эксплуатации водопровода, как отметили в «Городском водоканале», жалобы от населения на качество водоснабжения, которые раньше носили массовый характер, прекратились.

В настоящее время выполняются работы по реконструкции ветхого отрезка старых подземных коммуникаций. Как подчеркнули в городском водоканале, эти мероприятия никак не влияют на водоснабжение в новом Дальнем. Ремонтные работы планируют завершить в мае 2020 года.

Напомним, оставить жалобу на качество воды или ее отсутствие можно по номеру «горячей линии» Горводоканала: 8 (4242) 72-32-40.