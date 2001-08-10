Колясочная появилась в детской поликлинике Южно-Сахалинска

Городская детская поликлиника в Южно-Сахалинске становится все более комфортной для посещения. Здесь завершена реконструкция входной группы и открылась колясочная. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Вопрос о необходимости обустройства теплого помещения для хранения детских транспортных средств назрел давно. Прежде родителям приходилось оставлять коляски прямо на улице.

- Для удобства наших посетителей мы приняли решение достроить дополнительно площадку для колясочной, - рассказывает главный врач Южно-Сахалинской городской детской поликлиники Татьяна Колба. - Теперь коляски, санки, аргамаки и другие средства передвижения посетители поликлиники могут оставлять в специально оборудованном для этого помещении общей площадью 60 кв.м

Проект колясочной продуман до мелочей. Помещение имеет два входа: главный и с восточной стороны здания, где родители могут зайти с коляской по пандусу. Для поддержания комфортной температуры в помещении установлены кондиционеры с функцией обогрева. А чтобы обеспечить сохранность имущества посетителей в колясочной будет установлена система видеонаблюдения.

Родители уже успели оценить преимущества новой «парковки» для детского транспорта.

- Здорово, что в поликлинике нашли возможность обустроить такое помещение, - говорит жительница Южно-Сахалинска Мария. - Теперь не придется после теплого помещения укладывать малыша в холодную и мокрую от снега коляску. И беспокоиться о ее сохранности, пока находишься на приеме.

По задумке медперсонала, бело-серые стены колясочной в ближайшее время преобразятся – окна, стены и потолок заиграют новыми красками. В детской поликлинике готовы сделать все возможное, для того, чтобы маленьким пациентам и их родителям в медицинском учреждении было комфортно и уютно.