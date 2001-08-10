Колясочная появилась в детской поликлинике Южно-Сахалинска
Городская детская поликлиника в Южно-Сахалинске становится все более комфортной для посещения. Здесь завершена реконструкция входной группы и открылась колясочная. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Вопрос о необходимости обустройства теплого помещения для хранения детских транспортных средств назрел давно. Прежде родителям приходилось оставлять коляски прямо на улице.
- Для удобства наших посетителей мы приняли решение достроить дополнительно площадку для колясочной, - рассказывает главный врач Южно-Сахалинской городской детской поликлиники Татьяна Колба. - Теперь коляски, санки, аргамаки и другие средства передвижения посетители поликлиники могут оставлять в специально оборудованном для этого помещении общей площадью 60 кв.м
Проект колясочной продуман до мелочей. Помещение имеет два входа: главный и с восточной стороны здания, где родители могут зайти с коляской по пандусу. Для поддержания комфортной температуры в помещении установлены кондиционеры с функцией обогрева. А чтобы обеспечить сохранность имущества посетителей в колясочной будет установлена система видеонаблюдения.
Родители уже успели оценить преимущества новой «парковки» для детского транспорта.
- Здорово, что в поликлинике нашли возможность обустроить такое помещение, - говорит жительница Южно-Сахалинска Мария. - Теперь не придется после теплого помещения укладывать малыша в холодную и мокрую от снега коляску. И беспокоиться о ее сохранности, пока находишься на приеме.
По задумке медперсонала, бело-серые стены колясочной в ближайшее время преобразятся – окна, стены и потолок заиграют новыми красками. В детской поликлинике готовы сделать все возможное, для того, чтобы маленьким пациентам и их родителям в медицинском учреждении было комфортно и уютно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:05 Сегодня Островные малоимущие семьи будут получать новую выплату
- 09:14 Сегодня Юных сахалинцев приглашают на занятия по легкой атлетике
10:30 Сегодня Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
- 09:39 Сегодня Смирныховец оплатил долги за кредит, чтобы уехать из России
- 10:30 14 Января Свыше 300 млн рублей задолжали по госконтрактам на Сахалине
11:24 14 Января Новой методике обучили сахалинских тренеров по горным лыжам и сноуборду
14:00 16 Января Островитян приглашают бесплатно обследоваться на рак лёгких
14:56 14 Января Наважья путина разворачивается в Поронайском районе
- 18:00 27 Декабря Синоптики рассказали, какой будет погода на Сахалине и Курилах на Новый год
- 10:30 27 Декабря Маткапитал повысят в Сахалинской области с 1 января
11:00 27 Декабря Вырубку леса в памятнике природы обнаружили сахалинские экологи
10:00 27 Декабря «Сахалинские Акулы» вновь обыграли «Капитана»
Выбор редакции
- 10:57 Сегодня Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
- 10:30 Сегодня Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
- 13:16 Вчера Склад контрафактного алкоголя нашли на дачном участке в Южно-Сахалинске
- 09:02 Вчера Память рыбаков, погибших 55 лет назад в Беринговом море, почтили в Невельске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:40 Сегодня
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?