Юных южносахалинцев приглашают учить английский на подушках

Проект «Английский на подушках» - площадка громких чтений детской литературы на английском языке для детей от 6 до 10 лет стартует в областной библиотеке. Первая организационная встреча состоится 25 января в 12.00, передает ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.

- Цель проекта - приобщение юных читателей к лучшим образцам детской художественной литературы на английском языке. Уникальность занятий заключается в том, что чтение и обсуждение детской литературы будет происходить в игровой форме с привлечением носителей английского языка. Таким образом, дети легче преодолевают языковой барьер и учатся выстраивать речь в непринужденной атмосфере. Для придания занятиям особого колорита юным читателям предложат расположиться на уютных мягких подушках, которые помогут в создании комфортной обстановки и будут способствовать быстрому раскрепощению даже самых застенчивых детей. Занятия будут проходить каждую 2-ю и 4-ю субботу месяца в 12.00, - отмечают в библиотеке.

Мероприятие пройдет в информационном центре международного сотрудничества СахОУНБ. Количество мест ограничено. Для участия необходима запись и прохождение опроса. Телефон для справок: 8 (4242) 45-25-47.