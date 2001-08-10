Больше двух тысяч островных семей отметят новоселье в этом году
В Сахалинской области в 2020 году из аварийных домов переселят в 2,5 раза больше семей,пишет пресс-служба областного правительства. Квартирный вопрос подняли накануне на пресс-конференции губернатора Валерия Лимаренко. В 2019 году на островах расселили 49 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда в 17 районах области. Новоселье отпраздновали 960 семей. В этом году планируется в несколько раз повысить планку. Будет расселено 126 тысяч «квадратов», ключи от квартир получат 2,4 тысячи семей.
Также была затронута проблема высокой стоимости жилплощади на островах. По мнению губернатора, снизить цену квадратного метра жилья позволит увеличение темпов и объемов строительства на Сахалине и Курилах.
– Максимально важно, чтобы у людей была возможность улучшать свои жилищные условия, а не годами ютиться на съемных квартирах или вместе с родственниками. Для этого мы будем наращивать строительные показатели. Возможностей для этого много. Будем расширять меры социальной поддержки, совершенствовать ипотечные предложения, приглашать в область крупных застройщиков, создавать строительный комбинат, – рассказал глава региона.
Еще один способ снижения затрат на строительство – формирование логистического центра Северного морского пути. Это позволит создать серьезный запас строительных материалов в островном регионе, а не завозить все необходимое каждый раз с материка. Сейчас нередко в случае непогоды происходят задержки при возведении жилых домов и социальных объектов.
Отметим, что в 2019 году на Сахалине и Курилах ввели 316 тысяч квадратных метров жилья – это на 20 процентов больше результатов 2018-го. План на этот год – 430 «квадратов». Далее, начиная с 2021 года, в островной области должны сдавать по 500 тысяч ежегодно.
Также напомним, что между сахалинским правительством и Минобороны РФ достигнута договоренность о передаче неиспользуемых земель военных – 38 участков и более 12 тысяч гектаров. Эти земли будут использоваться под строительство жилых домов и социальных объектов. Первые семь площадок уже переданы региону.
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