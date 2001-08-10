Южносахалинцы подали свыше двух тысяч заявлений на прием в первые классы

Прием заявлений в 1-й класс школ Южно-Сахалинска на 2020-2021 учебный год через региональный портал образовательных услуг стартовал сегодня в 9.00. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию областного центра.

По информации областного министерства образования, система приема заявлений в электронной форме работает в штатном режиме. В 9.00 утра единовременно было подано более 2000 заявок, вследствие чего порталу понадобилось некоторое время для их обработки. Массовый прием заявлений в систему во всех без исключения сахалинских городах, где сегодня стартовала приемная кампания, начал поступать в 9.09 минут.

Так, на 9.30 в школы Южно-Сахалинска поступило 1451 заявление, в 10.00 уже 1900 заявлений. К 12.00 более 2200 заявлений. По состоянию на 12.30 в гимназиях №1, 2, 3, школах №6, 19, 26 количество поданных заявлений уже превышало количество заявленных мест.

По данным на 15.00 от родителей будущих первоклассников в школы города подано 2308 заявок.

Как отмечают в департаменте образования Южно-Сахалинска, такой объем подачи заявлений именно в первые минуты говорит об ответственности родителей и показывает, что разъяснительная работа, которую проводит департамент по оформлению заявлений в электронной форме - эффективна. В департаменте отмечают, что при подаче заявлений была также очень востребована новая льгота, дающая преимущественное право детям из одной семьи посещать школу, в которой обучаются их братья или сестры.

Напоминаем, что списки по зачислению формируются на основании зафиксированного времени поступления заявления (час, минута, секунда). Обращаем внимание, что оригиналы документов, необходимых для зачисления, заявитель должен предоставить в общеобразовательную организацию в течение трех рабочих дней после подачи заявления. Результат муниципальной услуги будет известен в течение 7 дней. Заявление отклоняется на основании отсутствия вакантных мест в общеобразовательном учреждении или недостоверности либо неполноты представленных данных, например, отсутствие прописки на территории закрепленной за школой и других. Информация по зачислению будет размещена на сайтах школ и в самих общеобразовательных учреждениях на информационных стендах.

Приемная кампания продолжается. Основной этап, стартовавший сегодня, по территориальному принципу зачисления в школу, завершится 30 июня 2020 года. Далее с 1 июля на вакантные места в первых классах начнется запись детей, не проживающих на закрепленных за школами территориях. Ряд школ может открыть прием на вакантные места раньше этого срока. Информация будет размещаться на сайте департамента образования. Завершится прием заявлений 5 сентября.

В департаменте образования по вопросам приема на обучение в общеобразовательные организации во вторник и четверг с 14.00 до 17.00 работает телефон «горячей линии» - 312-687 (доб. 3).

Перечень документов, необходимых для подачи заявления, а также пошаговая инструкция, размещены на сайте департамента образования в разделе «Зачисление в школу».