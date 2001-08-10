Сахалинское министерство инвестиционной политики заработает в марте
Министерство инвестиционной политики Сахалинской области начнет работать с марта. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.
Решение о возобновлении работы ведомства по привлечению инвестиций губернатор Валерий Лимаренко озвучил неделю назад. Министерство будет ориентировано на взаимодействие с крупным бизнесом, в то время как минэкономразвития сконцентрируется на работе с представителями микро-, малого и среднего предпринимательского звена.
В задачи мининвеста войдет курирование работы островных экономических зон: территорий опережающего развития «Горный воздух», «Южная», «Курилы» и свободный порт Владивосток. Поддержку получат как уже действующие проекты резидентов, так и новых бизнес-инициативы в рамках ТОР и СПВ. Ведомство сосредоточит усилия на реализации приоритетных инвестиционных проектов, привлечении в область отечественного и зарубежного капитала, увеличении экспорта продукции и услуг островных компаний.
Возглавит министерство инвестиционной политики Дмитрий Лисневский, который сейчас занимает должность советника губернатора Сахалинской области. Ранее он работал директором департамента развития аналитического центра при правительстве Московской области. До этого – директором инвестиционного департамента в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.
– Этот человек обладает большим опытом и необходимыми компетенциями, он кандидат экономических наук, – отметил Валерий Лимаренко, представляя нового министра правительства. – Бизнесу и представителями органов власти уже можно начинать с ним сотрудничать и выстраивать дальнейшую совместную работу.
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