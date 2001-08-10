Тихоокеанское
информационное агентство
23 Января 2020
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Дороги перекроют в Южно-Сахалинске на Крещение
10:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев зовут на лекции о здоровье и красоте

Лекции о здоровье в рамках проекта «Успешная мама» пройдут в областной библиотеке 25 января в 10.00 и 11.00. Об этом сообщает пресс-служба СахОУНБ.

Первая встреча пройдет с врачом-окулистом «Сахалинского центра микрохирургии глаза» Татьяной Байдраковой.  Специалист расскажет о таком распространенном недуге, как близорукость, а также поделится с населением доступными способами коррекции зрения.

Следующая встреча состоится с акушером-гинекологом «Сахалинского областного Центра медицинской профилактики» Александрой Понажевой. Пришедшим расскажут о самых распространенных и самых коварных женских заболеваниях, способах их диагностики и профилактики.

Мероприятия пройдут на 2-м этаже СахОУНБ. Лекции о красоте запланированы на февраль.

Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-47.

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