Южносахалинцев зовут на лекции о здоровье и красоте

Лекции о здоровье в рамках проекта «Успешная мама» пройдут в областной библиотеке 25 января в 10.00 и 11.00. Об этом сообщает пресс-служба СахОУНБ.

Первая встреча пройдет с врачом-окулистом «Сахалинского центра микрохирургии глаза» Татьяной Байдраковой. Специалист расскажет о таком распространенном недуге, как близорукость, а также поделится с населением доступными способами коррекции зрения.

Следующая встреча состоится с акушером-гинекологом «Сахалинского областного Центра медицинской профилактики» Александрой Понажевой. Пришедшим расскажут о самых распространенных и самых коварных женских заболеваниях, способах их диагностики и профилактики.

Мероприятия пройдут на 2-м этаже СахОУНБ. Лекции о красоте запланированы на февраль.

Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-47.