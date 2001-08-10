Десять передвижных стоматологий заработают на Сахалине и Курилах

В Сахалинской области заработают 10 новых передвижных стоматологических комплексов. Специальные машины приобрели за счет областного бюджета в конце прошлого года. Их передали районным больницам Холмского, Долинского, Анивского, Охинского, Поронайского, Углегорского, Смирныховского, Томаринского, Тымовского и Курильского районов. В ближайшие месяцы передвижные стоматологии отправятся в села островного региона, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.

Комплексы помогают сделать медицинскую помощь доступной в тех населенных пунктах, которые не имеют стационарных зубных кабинетов.

Накануне такая машина прибыла в Новиково – самое отдаленное село Корсаковского района. Передвижной модуль оснащен современным оборудованием и медикаментами. С их помощью специалисты на месте проводят диагностику, лечение и профилактику заболеваний зубов.

– Работа передвижного стоматологического кабинета расписана на год вперед, – рассказала заведующая стоматологической поликлиникой Корсакова Юлия Ким. – Новиково – уже второй в этом году населенный пункт, где принимают наши врачи. Стоматологическая помощь здесь востребована всегда. Благодаря работе выездной бригады, больным не нужно тратить время и деньги на поездки в райцентр.

Мобильный стоматологический кабинет по селам южного Сахалина колесит уже четвертый год. За это время от зубной боли избавили почти 5,5 тысяч человек. Только в прошлом году передвижной комплекс посетили свыше 1,5 тысяч островитян.

– В день мы принимаем 10-12 человек, – говорит зубной врач Сергей Юн. – Среди наших пациентов есть и взрослые, и дети. Единственное отличие кабинета от стационарного – он мобильный. Это позволяет оказывать медпомощь даже в самых удаленных населенных пунктах. В каждом селе работаем по одной–две недели.

Житель села Новиково Николай Васильевич – один из постоянных пациентов стоматологии на колесах. На этот раз сахалинец обратился с жалобой на боль сразу в двух зубах.

– Сергей Юн – доктор с большой буквы, – говорит мужчина. – Лечит зубы быстро и качественно. И, в общем, человек хороший. Если пациент нервничает, обязательно поговорит, успокоит. Откровенно говоря, стоматологов побаиваюсь, но этому врачу полностью доверяю.

Стоматология на колесах продолжит свою работу в селе Новиково до конца января. В феврале стоматологический десант будут ждать в селе Дачное. На очереди – Чапаево и Охотское.

Отметим, сейчас в Сахалинской области работают два мобильных комплекса стоматологической помощи. Один из них курсирует по южным районам области. Вторая спецмашина закреплена за Александровск-Сахалинской ЦРБ. С пополнением автопарка передвижных зубных кабинетов до 12 машин медицинская помощь в селах области уже с первого квартала этого года станет еще доступнее.