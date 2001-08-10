Советы по эффективному родительству дадут в областной библиотеке

Психологический мастер-класс «ПРО Ресурс» в рамках проекта «Всей семьей в библиотеку» пройдет в областной библиотеке 25 января. Об этом сообщает пресс-служба СахОУНБ.

Ведущий мастер-класса – практикующий психолог Галина Кириллова, поможет понять, как стать не только любящим, но и энергичным родителем, научит распределять жизненные силы на себя и своих детей.

Юных гостей ждут интерактивные громкие чтения. На этот раз ребята познакомятся с книгой «Мишка». Это рождественская история, написанная в 1941 году, стала классикой детской литературы во Франции. Иллюстратором книги стал русский художник Фёдор Рожанковский. После чтения вслух и рассуждений об истинном чуде, ребята смастерят героя книги своими руками.

Мероприятие пройдет в молодёжном центре «Универсалка». Начало в 13:00.

Запись по телефону: 8 (4242) 45-25-28.