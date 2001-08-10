Уникальная экспозиция появилась в сахалинском музее истории железной дороги

На открытую площадку музея истории железной дороги в Южно-Сахалинске поставили новый экспонат – несамоходный снегоочиститель «Маккри». Его произвели в 1939 году в Японии специально для Сахалина. На островной магистрали он проработал почти 90 лет, до зимы прошлого года, последней перед решающим этапом переустройства железной дороги на общероссийский стандарт ширины колеи 1520 мм.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОАО "РЖД", экспозиция музея сейчас насчитывает 23 экземпляра подвижного состава. В ней представлены различные локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны, строительная и специальная техника отечественного производства, а также изготовленная в Японии и Германии. Многие из этих машин являются уникальными для России.

В будущем экспозиция открытой площадки музея пополнится новыми образцами железнодорожной техники, работавшей на уходящей в историю «узкой» островной колее. Напомним, посетить музей, в том числе его выставочные залы в ДК Железнодорожников, можно бесплатно.

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