Курилы присоединятся к акции «Блокадный хлеб»
Курильский городской округ присоединяется к акции «Блокадный хлеб» цель которой - напомнить жителям о беспрецедентной для 20 века блокаде, направленной на уничтожение голодом миллионов жителей Ленинграда. Это было страшное, голодное, жестокое время, передает районная администрация.
Курильчане узнают о причинах возникновения блокады, о героизме жителей города, о Ладожском озере – «дороге жизни», которая помогала ленинградцам продержаться и не умереть голодной смертью.
Акция имеет всероссийский статус и дает старт Году памяти и славы, которым в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне объявлен 2020-й.
В читальном зале Курильской городской библиотеки оформлены книжно-иллюстрированная выставка «Незатихающая боль блокады» и фотовыставка «Блокадная книга», посвященные Дню снятия блокады Ленинграда.
На выставке читатели смогут познакомиться с книгами, фотографиями повествующими об этом событии, полистать художественные, документальные издания. День снятия Блокады — особый день для всех петербуржцев и для жителей России. Сегодня нам, живущим в обществе потребления, когда есть всё и всё в шаговой доступности, трудно представить себе сложность положения осаждённого города.
Выставка представляет интерес для тех, кто интересуется военной историей, а также для всех, кто хочет больше узнать о тех страшных днях или просто почтить память всех ленинградцев, кто не дожил, и тех, кто погиб, защищая город.
В рамках акции сотрудниками библиотек Курильского городского округа запланированы следующие мероприятия:
24.01 в 13.30 - историко-патриотический урок «Город великого мужества», библиотека села Горное;
27.01 с 13.00 до 14.00 - акция памяти «Блокадный хлеб», торговый зал магазина «Волна» Курильска;
27.01 с 15.00 до 16.00 - акция памяти «Блокадный хлеб», фойе ДКС Курильска;
27.01 в 14.00 - акция памяти «Блокадный хлеб», МБОУ СОШ села Горное;
27.01 с 15.00 до 16.00 - акция «Блокадный хлеб», территория села Рейдово;
27.01 - час истории «Блокада и ее герои», библиотека села Рейдово.
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