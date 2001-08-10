76-ую годовщину освобождения блокадного Ленинграда отметят в Поронайском районе. Памятные мероприятия пройдут во всех населенных пунктах городского округа. К празднованию годовщины присоединятся учреждения культуры, а также образовательные организации. В число многочисленных мероприятий войдут выставки, библиотечные часы, викторины, уроки мужества, тематические беседы, театрализованные представления, кинопоказы и многое другое.

Как рассказали ТИА "Острова" в районной администрации, основные мероприятия запланированы на 27 января. В этот день с 16:30 до 17:00 на площади имени Пермякова состоится всероссийская акция «Блокадный хлеб». Специалисты модельной центральной библиотеки представят выставку-инсталляцию «Блокадная книга Ленинграда». В 17:30 в концертном зале «Центральный» начнется театрализованной представление «900 дней между жизнью и смертью». В кинотеатре «Мир» 27 января с 12:00 до 21:00 пройдут бесплатные киносеансы художественных и документальных фильмов о блокаде Ленинграда – «Три дня до весны», «Дитя блокады», «Спасти Ленинград», «Блокада».

В Доме культуры «Шахтер» в Вахрушеве в этот день состоится митинг «Время памяти». Начало мероприятия в 14:00. В селе Восток программа, посвященная памятной дате, пройдет в Доме культуры «Энергетик». Начало в 14:30.