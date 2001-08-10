Островитян приглашают поучаствовать в программе по развитию городов

Агентство стратегических инициатив (АСИ) открыло набор в программу «100 городских лидеров». Заявки принимаются до 17 февраля на платформе 100gorodov.ru. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кандидаты могут представить свой проект в одной из пяти категорий:

«Исторический город» подразумевает развитие территорий с исторической застройкой, вовлечение заброшенных зданий в городское пространство;

«Умный город» – разработка цифровых решений для оптимизации городских процессов и сервисов, а также преодоление «цифрового разрыва»;

«Дети в городе» – повышение комфорта и безопасности детей, создание новых сервисов для маленьких горожан;

«Креативные кластеры» – организация пространств для развития предпринимательства в области творческих индустрий;

«Культурно-историческое наследие» – развитие традиционных ремесел, традиций и памятных мест.

– Каждая проектная заявка должна решать конкретную городскую проблему и удовлетворять запросы жителей – это основной критерий отбора. Чем больше горожан будут пользоваться результатами проекта, тем выше его значимость. Также необходимо предусмотреть различные механизмы активного включения горожан в реализацию проекта. Приоритет отдается инициативам, не требующим существенного увеличения бюджетных расходов и предлагающим альтернативные способы финансирования, в частности, через привлечение внебюджетных средств, – рассказала руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Экспертиза и отбор проектов пройдут с 18 по 28 февраля 2020 года. Результаты будут опубликованы на официальном сайте и в социальных сетях программы 2 марта. Эксперты выберут 20 сильнейших заявок из 20 городов России.

Проекты-лидеры получат помощь ведущих наставников и экспертов в области урбанистики и городского развития, поддержку в поиске и привлечении недостающих компетенций и ресурсов, а также возможность включиться в большую команду единомышленников, где можно делиться своими идеями и перенимать позитивный опыт других.